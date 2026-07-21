Incendi: Chinnici (PD Sicilia), solidarietà e sostegno alle comunità colpite dal devastante incendio a Castronovo di Sicilia

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Palermo, 21 luglio 2026 – L’onorevole Valentina Chinnici, deputata all’Assemblea Regionale Siciliana e vice segretaria del Partito Democratico dell’Isola, esprime profonda vicinanza e solidarietà al comune di Castronovo di Sicilia e a tutti i cittadini dei ventuno comuni rimasti senza acqua a causa del grave incendio che ha devastato il territorio, colpendo l’impianto di potabilizzazione Fanaco.

“Quanto accaduto a Castronovo di Sicilia è una ferita gravissima per la nostra terra. Esprimo la mia piena solidarietà al sindaco Vitale Gattuso, alla sua comunità e a tutte le famiglie che stanno vivendo ore di grande apprensione e disagio. La devastazione portata dal fuoco, che ha distrutto ettari di territorio e costretto all’evacuazione diverse abitazioni, è sotto gli occhi di tutti. Ma l’interruzione della fornitura idrica per almeno 21 comuni, con tutte le conseguenze che comporta per la vita quotidiana di migliaia di persone, rende questa emergenza ancora più drammatica e complessa”.

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L’incendio, che ha avvolto la zona dell’impianto di potabilizzazione, ha causato l’interruzione del servizio idrico in numerosi centri, tra cui Aragona, Canicattì, Casteltermini, Mussomeli e San Giovanni Gemini, oltre ad altri comuni del Palermitano e dell’Agrigentino. La società Siciliacque ha interrotto la fornitura, mentre i tecnici stanno lavorando per valutare i danni e ripristinare la funzionalità dell’impianto, con la necessaria verifica della qualità dell’acqua.

“Questa ennesima emergenza – prosegue la deputata – ci ricorda quanto sia fragile il nostro territorio e quanto siano urgenti interventi strutturali per la prevenzione e la messa in sicurezza. Non possiamo limitarci a fronteggiare l’emergenza quando ormai il danno è fatto. Dobbiamo investire in manutenzione, nella tutela del nostro patrimonio boschivo e nella protezione di infrastrutture vitali come gli impianti di potabilizzazione, che sono il cuore pulsante dei servizi essenziali per le nostre comunità”.

Chinnici conclude: “Continueremo a vigilare affinché la Regione e il governo nazionale sostengano con tutti i mezzi necessari le operazioni di spegnimento, le attività di soccorso per le persone intossicate e le verifiche tecniche per il ripristino della rete idrica. È fondamentale che nessuna comunità venga lasciata sola in questa drammatica fase. Il mio impegno, come sempre, sarà al fianco dei territori e delle loro istituzioni per chiedere risposte concrete e tempestive”.