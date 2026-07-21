Un’estate di emozioni a suon di jazz con la Mab Eventi di Antonio Campanella

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“Sarà un’estate in musica ricca di emozioni a suon di jazz”. Così il crooner Antonio Campanella, front man della Chicky Mo Swing Band e Ceo della Mab Eventi, parla dei prossimi concerti che vedranno protagonisti insieme alla Chicky Mo Swing Band alcuni degli artisti Jazz più quotati e richiesti a livello nazionale. “Il cartellone del Catania Summerfest- continua Campanella- ospiterà la nostra rassegna di 5 concerti, unici ed assolutamente originali, che faranno riassaporare al pubblico presente le grandi emozioni della musica jazz e dello swing internazionale”.

Il Palazzo della Cultura e Piazza Federico II di Svevia le esclusive location, che dal 17 al 31 agosto, vedranno avvicendarsi sul palco band ed artisti straordinari che daranno vita a delle serate inimitabili ed esclusive, capaci di fondere musica e show al punto che sin dall’annuncio in conferenza stampa al Palazzo degli Elefanti abbiamo ricevuto tantissime richieste di partecipazione alle diverse serate”.

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Questi gli appuntamenti: lunedì 17 agosto, alle ore 21.00, al Palazzo della Cultura l’ “Amato Jazz Trio”, formazione storica nel panorama italiano per la continuità artistica e l’originalità stilistica, i quali proporranno un jazz che pulsa di emozione, radici e intelligenza musicale, frutto di un legame fraterno che si trasforma in musica; martedì 18 agosto, alle ore 21.00, la Chicky Mo Swing Band di Antonio Campanella dopo il successo al Teatro Ambasciatori, a grande richiesta, riproporrà sul palco del Palazzo della Cultura lo show concerto swing “Tanti Auguri Frank” dedicato al mito di “The Voice, Frank Sinatra”, uno spettacolo speciale durante il quale la formazione si evolverà e diventerà, nel corso della serata, la Chicky Mo Swing Orchestra; lunedì 24 agosto, alle ore 21.00, sempre al Palazzo della Cultura, il pianoforte di Seby Burgio uno dei musicisti italiani più apprezzati si esibirà in “Textures”, uno speciale viaggio introspettivo che ci porterà nel mondo creativo di uno degli artisti più acclamati della nuova scena del jazz; Martedì 25 agosto, ore 21.00, sarà la volta di “Odisseya- un viaggio narrativo tra mito omerico e jazz contemporaneo”, Cristiano Giardini e il suo quintetto, accompagnato da una voce narrante, ci condurrà nel suo viaggio musicale ed umano che ha raccolto unanimi consensi tra i più grandi nomi del jazz mondiale; la rassegna della Mab Eventi si concluderà lunedì 31 agosto, alle ore 21.00, a piazza Federico II di Svevia, con “Size 46 Street Band” un felice e a tratti irriverente mix tra una Marchin Band in puro stile New Orleans e un’allegra band di paese. “Saranno 5 serate ricche di arte, divertimento ed emozioni- conclude Campanella- che infiammeranno le notti d’estate catanese per delle serate dal tocco internazionale”.