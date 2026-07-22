Catania, in arrivo per la porta Filippo Rinaldi. In avanti piace Coda: le ultime sul mercato dei rossazzurri

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Dopo aver lavorato tanto sulle uscite, il Catania di Emilio Longo vuole mettere a segno diversi colpi in entrata. Dopo le ufficialità di Mihai e De Falco e aver chiuso Pagliai dall’Ascoli, che si unirà in prestito, i rossazzurri sembrano aver concluso un altro affare. Si tratta del classe 2002 Filippo Rinaldi, portiere di proprietà del Parma che ha esordito in Serie A nella scorsa stagione. In avanti piace per Massimo Coda, punta 37enne attualmente svincolato.

Il punto sul mercato in entrata del Catania

Il Catania punta a chiudere diverse operazioni in entrata. A breve è attesa l’ufficialità di Gabriele Pagliai, terzino destro (che può giocare anche a sinistra) pronto a riabbracciare Longo dopo l’esperienza vissuta insieme a Picerno. Il difensore si unirà in prestito dall’Ascoli neopromosso in Serie B. Inoltre, nelle scorse ore il DS Varrà ha concluso un’altra operazione: in porta dovrebbe arrivare al Parma Filippo Rinaldi, portiere classe 2002 che vanta tanta esperienza in Serie C, soprattutto nella stagione 2024/25 con la FeralpiSalò dove è stato protagonista con 14 clean sheet.

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Rinaldi ha anche già esordito in Serie A con la maglia dei ducali, nella delicata trasferta di Napoli al Maradona, dove il portiere gialloblù è stato grande protagonista salvando la squadra di Cuesta in diverse circostanze e mantenendo la porta inviolata contro i campioni d’Italia in carica. Per l’attacco il Catania cerca anche una punta. I rossazzurri avrebbero puntato sull’esperienza di Massimo Coda, reduce dall’esperienza alla Sampdoria e attualmente svincolato. L’attaccante tornerebbe in C dopo più di un decennio e vanta già un’esperienza in Sicilia con la maglia del Siracusa in Lega Pro Prima Divisione.

Le uscite: salutano Chiarella, Bocic e Cargnelutti

Il DS Fortunato Varrà è al lavoro per alleggerire sempre più il monte ingaggi, in modo da poter lavorare sulle entrate. Già diversi esuberi sono stati piazzati. Nelle scorse ore sono stati ceduti Chiarella in prestito a L’Aquila in Serie D e Bocic che ha risolto il suo contratto col club etneo. Il prossimo a salutare sarà Riccardo Cargnelutti, difensore centrale che andrà in prestito al Sorrento.

Valutazioni in corso per la porta. Con l’arrivo di Rinaldi, è chiaro che la posizione certa di Andrea Dini non è più così scontata. Infatti, così Longo avrebbe tre portieri a disposizione e pare difficile con De Falco possa fare il terzo portiere. In ogni caso non è escluso alcuno scenario, anche perché il portiere classe 1996 è stato uno dei migliori protagonisti della scorsa stagione in casa Catania. Restano in uscita Stoppa, Luperini, Di Noia e Di Tacchio.