CineMigrare e Sicily International Short League: grande successo per la finale

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PEDARA – Si è conclusa con straordinaria partecipazione in piazza Don Giovani Bosco a Pedara la decima edizione della Sicily International Short League, insieme alla Rassegna internazionale di Cinema senza Frontiere, CineMigrare. Nella cornice della Corte dell’Expo di Pedara tra i numerosi applausi,sono stati consegnati i premi a tutti i vincitori del festival, la serata è stata condotta come di consueto da Simona Zagarella.

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Un’edizione emozionante sia per il cospicuo numero di corti pervenuti durante la prima selezione da tutto il mondo, sia per l’alto livello e l’ottima qualità delle opereche testimoniano come il festival punti ad offrire al pubblico una pregiata varietà di cortometraggi.

La giuria popolare dopo aver visionato i corti finalisti ha decretato il vincitore: il Premio del Pubblico al Miglio Film (Audience Award – Best Film) per il concorso Sicily International Short League è stato assegnato al corto francese “Sofiane” del regista Fabien Ara, un film tratto da una storia vere che segue la ricerca di verità di una madre dopo la prematura morte del figlio in un incidente.

A vincere il Premio Miglior Film per la Rassegna Internazionale Cinema senza Frontiere, CineMigrare è stato il cortometraggio “Colombia” della registaAlessandro Rajola (Italia) l’opera tratta il tema resilienza e dell’integrazione esplorando la vita della comunità venezuelane emigrata in Colombia.

Al cortometraggio “Crossroad” della regista Luca Arcidiacono è stato assegnato il premio Globus Network Prize, per la valorizzazione del territorio, consegnato durante la serata, da Enzo Stroscio presidente di Globus Network, il cortometraggio girato alle pendici dell’Etna, è un film che mescola avventura e riflessione interiore.

Infine, è stato consegnato il Premio Speciale alla Miglior Regia nell’ambito della rassegna CineMigrareche l’Associazione Penelope, da anni impegnata nella costruzione di una rete per le emergenze sociali, ha attribuito al corto italiano “Ruggine” del regista Filippo Tamburini, un lavoro che racconta il delicato tema dello sfruttamento e del caporalato nel settore agricolo.

Tra le novità più significative di questa edizione del Festival spicca l’istituzione del Sicily Acting Award, un prestigioso riconoscimento consegnato per la prima volta per celebrare il talento, la dedizione e il contributo di interpreti che hanno lasciato un segno nel panorama artistico e cinematografico. In questa sua edizione inaugurale, il premio è stato conferito a Lucia Sardo e Cosimo Coltraro, due attori che, con il loro percorso umano e professionale, rappresentano un’eccellenza del cinema e del teatro siciliano e nazionale. Un riconoscimento che nasce con l’obiettivo di diventare un appuntamento stabile del Festival, valorizzando ogni anno personalità capaci di raccontare, attraverso la loro arte, l’identità e la ricchezza culturale della Sicilia.

Il direttore artistico Cirino Cristaldi in chiusura,ringraziando, ha affermato: “Siamo molto felici di questa decima edizioni che ancora una volta decreta la crescita del festival che anno dopo anno si sta affermando nel panorama dei concorsi internazionali, per l’ottima qualità delle opere selezionate. Tutto ciò ci rende davvero orgogliosi. L’appuntamento è per l’estate 2027con una nuova edizione piena di sorprese”.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione NO_NAME, in partnership con l’Associazione Pennagramma e la 095mm, ed è patrocinata dall’Assessorato Regionale Sport, Turismo e Spettacolo, dalla Sicilia Film Commission e dal Comune di Pedara. Si ringraziano il sindaco Alfio Cristaudo e l’assessore Carmelo Mazzella per il supporto durante tutto il festival.