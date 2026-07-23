Emergenza incendi. Catanzaro: “Rabbia e dolore per tanta devastazione, cordoglio per la morte del vigile del fuoco” – gruppo Pd Ars chiede lo stato di calamità

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“Dolore e rabbia, è quello che si prova di fronte alle notizie dei numerosi incendi che in queste ore stanno devastando la nostra Sicilia. A questo si aggiunge il cordoglio da parte del gruppo parlamentare del Pd all’Ars per la morte di Alessandro Marchì, il vigile del fuoco colto da un malore mentre era impegnato nello spegnimento di un incendio a San Cataldo”. Lo dice Michele Catanzaro capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea regionale siciliana.

Catanzaro, insieme con gli altri deputati del gruppo Pd ha presentato un’interrogazione all’Ars rivolta al presidente della Regione Renato Schifani per chiedere di “attivarsi con la massima urgenza, anche presso il governo nazionale, affinché venga dichiarato lo stato di emergenza e di calamità per il territorio della Regione Siciliana in modo da consentire l’attivazione mezzi e di risorse straordinarie, procedure accelerate e adeguati ristori per cittadini, imprese e amministrazioni locali”.

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