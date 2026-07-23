Il 24 luglio la CGIL Catania torna nelle piazze catanesi: raccolta firme per difendere la sanità pubblica e promuovere appalti giusti

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Una giornata di partecipazione, impegno civile e mobilitazione per mettere al centro i diritti delle persone. Giovedì 24 luglio, a partire dalle ore 9, la CGIL Catania sarà presente in numerose piazze della città e della provincia con i banchetti per la raccolta firme a sostegno delle due proposte di legge di iniziativa popolare dedicate alla difesa della sanità pubblica e alla costruzione di un sistema di appalti più equo, fondato sulla qualità del lavoro, sulla sicurezza e sul pieno rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Difendere il Servizio sanitario nazionale significa garantire il diritto universale alla salute; promuovere appalti trasparenti e di qualità significa contrastare precarietà, sfruttamento e dumping contrattuale, valorizzando il lavoro regolare e sicuro.

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I banchetti saranno presenti a Catania, in Villa Bellini e Piazza Europa; ad Acireale in Piazza Garibaldi; a Biancavilla in Piazza Giovanni XXIII; ad Adrano in Piazza Umberto I; a Giarre in Piazza Arcoleo; a Paternò in Piazza Indipendenza e a Randazzo in Piazza Loreto.

Sarà inoltre possibile aderire alla raccolta firme anche online, attraverso i QR Code dedicati alle due proposte di legge.