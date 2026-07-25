A Larderia (ME) torna “Vicoli d’Arte”: il 1° agosto la seconda edizione tra arte, cultura e tradizioni

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MESSINA – Il borgo di Larderia si prepara ad accogliere la seconda edizione di “Vicoli d’Arte”, in programma sabato 1 agosto 2026, con inizio alle ore 20.00.

L’evento, promosso dall’associazione Insieme Si Può con il patrocinio del Comune di Messina, nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale del borgo, offrendo ai visitatori un percorso tra i caratteristici vicoli del paese, dove tradizione, creatività e convivialità si incontrano.

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Nel corso della serata sarà possibile ammirare esposizioni artigianali, mostre di pittura e fotografia, assistere a spettacoli di musica popolare ed esibizioni di danza, oltre a vivere un ricco itinerario dedicato all’enogastronomia locale. Non mancherà inoltre un’esposizione di Harley-Davidson, pensata per gli appassionati delle due ruote.

A rendere ancora più piacevole l’atmosfera sarà la possibilità di degustare la birra alla spina del Birrificio Messina, eccellenza del territorio siciliano.

“Vicoli d’Arte” si conferma come un appuntamento dedicato alla riscoperta delle identità locali e alla promozione dei borghi della zona sud di Messina, coinvolgendo cittadini, associazioni e visitatori in una serata all’insegna della cultura, della socialità e della valorizzazione del territorio.

L’appuntamento è quindi fissato per sabato 1 agosto 2026, alle ore 20.00, nel cuore di Larderia, per vivere insieme una serata tra arte, storia, sapori e tradizioni che raccontano l’anima autentica di uno dei borghi più caratteristici del Messinese.