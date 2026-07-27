La Compagnia Proscenio a grande richiesta  ritorna in scena con “La cena dei cretini”

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CATANIA – Dopo il successo dello scorso inverno la Compagnia Proscenio di Manuel Giunta a grande richiesta domenica 2 agosto, alle ore 20.30, al Centro Anziani di Lineri – all’interno degli eventi organizzati dal Comune di Misterbianco – replicherà l’esilarante commedia francese “La cena dei cretini” di Francis Veber.

La regia di Andrea Giuffrida, coadiuvato dell’assistenza di Bernadette Giunta, metterà in scena l’antico adagio “Chi è causa del suo mal pianga se stesso”, dove i vizi e i lazzi della borghesia parigina, ma potrebbe essere qualsiasi borghesia, si ritorcono su uno dei suoi epigoni, Brochant, che rimane travolto dai comportamenti sconclusionati, sebbene spontanei e condotti a fin di bene, del malcapitato cretino Pignon.

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“È un riso amaro dentro una cornice riflessiva sui rapporti umani e sulle relazioni di potere sociale- dichiara il regista Andrea Giuffrida- non ci sono né buoni né cattivi, ma uomini che colgono l’occasione per migliorarsi, superando i propri limiti”.

Sulla scena, curata da Balsamo, un nutrito cast di attori capitanato da Manuel Giunta, nel ruolo del protagonista insieme a Mirko Marotta e composto da Silvana Lanza, Pino Squillaci, Fabrizio Savoca, Chiara Compagnini, Andrea Giuffrida, Andrea Sergi e Claudia Visalli che sulle luci di Angelo Pulvirenti e il service EmpMangement, accompagneranno il pubblico in un esilarante viaggio teatrale costruito su un crescendo di equivoci e gag che vanno di pari passo con l’alternarsi, sul palco, di personaggi che si ritrovano, loro malgrado, a vivere situazioni a dir poco paradossali.