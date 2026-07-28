In Italia 430.000 studenti ad alto potenziale cognitivo: una sfida educativa che richiede un nuovo modello pedagogic

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Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) richiama l’attenzione del mondo della scuola e delle istituzioni sul tema degli studenti ad alto potenziale cognitivo, riportato recentemente al centro del dibattito pubblico dalla vicenda di una bambina di otto anni che, nonostante eccezionali capacità intellettive, vive la scuola come un ambiente incapace di rispondere ai propri bisogni formativi. La sua storia non rappresenta un episodio isolato, ma restituisce con chiarezza una criticità educativa che interessa una parte significativa della popolazione scolastica italiana.

Le stime più accreditate indicano che nel nostro Paese gli studenti plusdotati siano circa 430.000, pari a una percentuale tutt’altro che marginale degli alunni iscritti nelle scuole italiane. La plusdotazione cognitiva non coincide con un elevato rendimento scolastico, né può essere ridotta al solo quoziente intellettivo superiore a 130. Essa comprende una costellazione di caratteristiche che coinvolgono il pensiero divergente, la creatività, la rapidità di apprendimento, la capacità di elaborare connessioni complesse, l’intensa curiosità conoscitiva e una particolare sensibilità emotiva. Proprio questa complessità rende spesso difficile il riconoscimento del fenomeno, soprattutto quando tali caratteristiche convivono con disturbi specifici dell’apprendimento, ADHD o disturbi dello spettro autistico, nelle condizioni definite dalla letteratura scientifica internazionale come twice exceptionality.

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La ricerca pedagogica contemporanea ha ormai superato l’idea che un’elevata capacità cognitiva costituisca automaticamente un fattore protettivo rispetto al successo scolastico. Al contrario, numerosi studi dimostrano che una quota significativa di studenti gifted sviluppa fenomeni di underachievement, ossia una prestazione scolastica nettamente inferiore alle proprie reali potenzialità. Si tratta di un processo progressivo che nasce dal disallineamento tra le caratteristiche cognitive dello studente e la qualità dell’ambiente di apprendimento. Quando la proposta educativa non offre adeguati livelli di complessità, il pensiero tende ad adattarsi, la curiosità si attenua, la motivazione si indebolisce e l’apprendimento perde progressivamente significato. In questi casi non è il talento a venire meno, ma la relazione educativa che dovrebbe alimentarlo.

Il sistema scolastico italiano ha compiuto negli ultimi decenni un’importante evoluzione nella costruzione di una cultura dell’inclusione, sviluppando strumenti efficaci per sostenere le diverse forme di fragilità. Rimane tuttavia una significativa asimmetria culturale: il bisogno educativo continua a essere identificato prevalentemente con la difficoltà, mentre risulta ancora poco sviluppata una riflessione pedagogica sulla gestione della complessità cognitiva e sulle esigenze formative degli studenti che apprendono con ritmi, modalità e profondità differenti rispetto alla media.

Sul piano normativo, la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 sui Bisogni Educativi Speciali e la successiva Nota del Ministero dell’Istruzione n. 562 del 3 aprile 2019 hanno riconosciuto la possibilità di ricondurre gli studenti ad alto potenziale cognitivo nell’ambito dei BES, consentendo ai Consigli di classe di predisporre, ove necessario, percorsi di personalizzazione didattica mediante il Piano Didattico Personalizzato. Si tratta di un passaggio significativo, che tuttavia non ha ancora trovato una disciplina organica capace di garantire uniformità di applicazione sul territorio nazionale. Il Parlamento, inoltre, sta esaminando specifiche proposte di legge dedicate agli studenti ad alto potenziale cognitivo, segno di una crescente consapevolezza istituzionale su una realtà educativa che non può più essere considerata residuale.

La questione, tuttavia, non può essere affrontata esclusivamente attraverso nuove disposizioni normative. Il nodo centrale riguarda il modello pedagogico che orienta la scuola italiana. Una didattica costruita prevalentemente sulla standardizzazione dei percorsi, sull’uniformità delle attività e sulla scansione lineare degli apprendimenti rischia inevitabilmente di produrre forme silenziose di esclusione, non solo nei confronti degli studenti che incontrano difficoltà, ma anche di coloro che necessitano di una maggiore profondità concettuale, di problemi autentici, di ricerca, di esplorazione e di sfide cognitive proporzionate alle proprie capacità. L’inclusione non consiste nell’offrire a tutti lo stesso percorso, ma nel costruire ambienti di apprendimento sufficientemente flessibili da consentire a ciascuno di sviluppare il proprio potenziale senza dover rinunciare alla propria identità cognitiva.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ritiene che questa rappresenti un’importante occasione di innovazione per l’intero sistema scolastico e propone al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di promuovere, attraverso INDIRE, una sperimentazione nazionale sulla didattica ad alta differenziazione cognitiva, coinvolgendo reti di scuole di ogni ordine e grado. L’obiettivo dovrebbe essere quello di progettare, documentare e validare modelli educativi fondati sulle metodologie che la ricerca internazionale considera oggi maggiormente efficaci: Inquiry Based Learning, Problem Based Learning, laboratori interdisciplinari, curriculum enrichment, debate, percorsi di ricerca, didattica metacognitiva e apprendimento collaborativo. Non si tratterebbe di creare percorsi separati o privilegiati, ma di sviluppare pratiche didattiche capaci di offrire differenti livelli di approfondimento all’interno della stessa classe, trasformando la diversità cognitiva in una risorsa per l’intero gruppo di apprendimento.

Parallelamente, il CNDDU auspica che tale sperimentazione conduca alla predisposizione di Linee guida nazionali per l’osservazione pedagogica dell’alto potenziale cognitivo, affinché i docenti possano disporre di strumenti condivisi per individuare precocemente gli indicatori della plusdotazione e progettare interventi educativi fondati sull’osservazione sistematica dei processi di apprendimento, evitando che il riconoscimento delle esigenze formative dipenda esclusivamente dalla sensibilità del singolo insegnante o dalle differenti risorse presenti nei territori.

La scuola italiana è oggi chiamata a confrontarsi con una sfida che riguarda il proprio futuro culturale prima ancora che organizzativo. Riconoscere la pluralità delle intelligenze significa ripensare gli ambienti di apprendimento come spazi nei quali la complessità del pensiero possa essere coltivata, sostenuta e orientata. Ogni talento che rimane inesplorato non rappresenta soltanto un’occasione perduta per il singolo studente, ma una riduzione del capitale culturale e scientifico del Paese. Investire nella qualità pedagogica della personalizzazione significa, pertanto, rafforzare la capacità della scuola di formare cittadini competenti, creativi e responsabili, valorizzando il contributo che ogni forma di intelligenza può offrire allo sviluppo della comunità.

Prof. Romano Pesavento

Presidente CNDDU