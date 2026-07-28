Supermercato di via Palazzotto, la magistratura blocca i lavori: esultano associazioni e comitati cittadini

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Un’altra vittoria delle Associazioni e dei movimenti civici a Catania! I lavori in corso di Via Palazzotto per la realizzazione di un ennesimo supermercato sono stati bloccati dalla magistratura. Dopo il ricorso al TAR che ha ritenuto illegittimo il Piano Regolatore del Porto di Catania in alcune sue parti, la magistratura rileva illegittimità nel percorso urbanistico definito dal Comune di Catania per il rilascio delle autorizzazioni per il supermercato di via Palazzotto. L’Osservatorio per le Politiche Urbane e Territoriali, il Sunia Catania, Argo, il Comitato Antico Corso e CittàInsieme, a cui si sono poi associati anche partiti e movimenti politici di opposizione esprimono soddisfazione. Sembra che negli ultimi tempi l’urbanistica e la progettualità a Catania abbia scelto un indirizzo “creativo” che non segue perfettamente norme e regolamenti e talvolta neanche la razionalità, si ricorda infatti la scelta infelice del sito per le nuove Caserme dei VVF e dei Carabinieri in prossimità della Circonvallazione. Siamo in una fase temporale in cui si attende il nuovo PUG che sarebbe dovuto già essere presentato alla cittadinanza: Movimenti e Associazioni ritengono che occorre l’avvio di un concreto dibattito del Comune con la Cittadinanza sia per la raccolta dei reali bisogni delle aree, sia per poter esprimere proposte su una Vision moderna della città.

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Osservatorio per le Politiche Urbane e Territoriali – Spampinato Mario

Sunia Catania – Giusi Milazzo

Argo Catania – Mariagrazia Sapienza

Comitato Antico Corso – Salvatore Castro

CittàInsieme

Lipu Catania – Giuseppe Rannisi

Volerelaluna – Franco Russo