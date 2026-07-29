L’Usef e il congresso della svolta

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L’USEF APS guarda avanti, il 31 luglio a Catania dove si celebra il XV congresso si farà un grande sforzo. Guardare avanti è la mission che l’USEF si è data e che affronterà il 31 luglio. Una mission che punta non solo alla sopravvivenza dell’associazione che ormai ha alle spalle 56 anni di attività, ma anche ad un cambio di passo che scaturisce da un attento guardarsi attorno e studiare il territorio. Il territorio di una Sicilia che continua a perdere popolazione e non solo per una carenza di natalità, ma anche perché non si è mai fermata l’emorragia migratoria che continua ad impoverire una terra delle forze e delle intelligenze più giovani. L’USEF vuole contribuire a sostenere una inversione di tendenza. Basta con lo spopolamento, basta con la fuga dei giovani che vanno altrove in cerca di fortuna o dove sono riconosciute e valorizzate le loro capacità e le loro conoscenze professionali. Questi ed altri saranno i temi che affronterà il congresso, oltre al ruolo delle associazioni, ad una maggiore attenzione verso gli immigrati. Altro argomento sarà un approfondimento delle ultime leggi che mirano a minimizzare ancora l’importante ruolo dell’emigrazione e degli organi di rappresentanza della stessa. Di grande rilevanza sarà anche continuare il processo di rinnovamento inserendo negli organismi di direzione nuova linfa, nuovi dirigenti che si sobbarcheranno di traghettare l’USEF APS verso il futuro, garantendone sopravvivenza, funzionalità e capacità programmatica in grado di garantire quei servizi che l’USEF offre alla propria rete associativa presente in varie parti del mondo. Un congresso di grande respiro che consentirà di aprire nuove alleanze con le nuove organizzazione che si vanno aprendo che aiuteranno l’USEF in questa sua nuova scelta a guardarsi attorno, a studiare meglio il territorio a sfruttare le possibilità che lo stesso offre per collaborare con le istituzioni a costruire un nuovo modello di sviluppo.

Salvatore Augello

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