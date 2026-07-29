Turismo, Confare Confcommercio Palermo presenta domani il progetto europeo “Open Doors”: formazione gratuita per gli operatori della ricettività

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Rendere il turismo sempre più accessibile, inclusivo e capace di rispondere alle esigenze di tutti i viaggiatori. Con questo obiettivo Confare Confcom Palermo invita gli operatori del settore turistico e della ricettività alla presentazione del progetto europeo “Open Doors”, finanziato dal programma Erasmus+, in programma giovedì 30 luglio, dalle 16.30 alle 19, nella Sala delle Carrozze di Villa Niscemi. È prevista la presenza degli assessori comunali al Turismo Alessandro Anello e alle Politiche sociali Mimma Calabrò.Sarà l’occasione per presentare finalità e strumenti del progetto, che punta a promuovere una cultura dell’accoglienza realmente accessibile, favorendo lo sviluppo di competenze specifiche nel settore turistico. Verranno illustrate soluzioni concrete, applicabili anche nelle piccole strutture ricettive, per migliorare la qualità dell’accoglienza e dei servizi offerti.L’appuntamento, senza costo di partecipazione, servirà inoltre ad avviare il percorso formativo previsto da Open Doors che si propone di costruire una rete di operatori capaci di interpretare il turismo accessibile come un’opportunità di crescita e di qualificazione dell’offerta turistica.