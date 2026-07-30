Aeternum, il nuovo film di Jordan River premiato come Miglior Sceneggiatura SciFi al Berlin International Screenwriting Festival

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Il progetto cinematografico Aeternum, film attualmente in sviluppo per Delta Star Pictures, ha ottenuto un importante riconoscimento internazionale: la sceneggiatura del film è stata premiata come Miglior Sceneggiatura nella sezione SciFi del Berlin International Screenwriting Festival, uno dei principali appuntamenti europei dedicati alla scrittura per il cinema.

La sceneggiatura è firmata dalla sceneggiatrice e scrittrice Michela Albanese, in collaborazione con il regista Jordan River. Il premio conferma la solidità artistica e la visione autoriale alla base del progetto, distinguendosi per originalità, qualità narrativa e capacità di innovare il linguaggio del genere. La selezione della giuria, composta da professionisti del settore provenienti da diversi paesi, rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sviluppo internazionale del film.

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“Questo riconoscimento conferma la direzione che abbiamo scelto per Aeternum, ossia una tensione narrativa inedita per raccontare il futuro attraverso le domande più antiche dell’umanità.”, ha commentato Michela Albanese.

In questa fase non vengono divulgati dettagli sul contenuto della storia, che saranno presentati progressivamente nel corso delle prossime tappe ufficiali. Delta Star Pictures annuncia che nuove informazioni su Aeternum verranno comunicate nel mese di agosto, in occasione della partecipazione all’Industry della 79ª edizione del Locarno Film Festival, dove saranno condivisi aggiornamenti relativi allo sviluppo, alle collaborazioni e alle prospettive produttive.