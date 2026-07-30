Catania, ecco il calendario completo delle partite per la stagione 2026/27

Scritto da
Federico Rosa
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Sono stati sorteggiati ufficialmente i calendari per la prossima stagione del Catania di Emilio Longo. I rossazzurri partiranno in casa al Massimino contro l‘Inter U23 mentre per la prima in trasferta i siciliani sfideranno il Monopoli. Etnei al lavoro in queste settimane a Norcia, il debutto ufficiale è previsto sabato 8 agosto alle 20.00 al “Romeo Menti” contro il Vicenza nel turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa.

Catania, il calendario delle partite completo per la stagione 2026-2027

  • 1) Catania-Inter U23 – 23 agosto 2026
  • 2) Monopoli-Catania – 30 agosto 2026
  • 3) Catania-Cosenza – 6 settembre 2026
  • 4) Catania-Scafatese – 13 settembre 2026
  • 5) Picerno-Catania – 16 settembre 2026
  • 6) Catania-Barletta – 20 settembre 2026
  • 7) Casertana-Catania – 27 settembre 2026
  • 8) Catania-Crotone – 4 ottobre 2026
  • 9) Altamura-Catania – 11 ottobre 2026
  • 10) Potenza-Catania – 18 ottobre 2026
  • 11) Catania-Giugliano – 25 ottobre 2026
  • 12) Audace Cerignola-Catania – 1 novembre 2026
  • 13) Catania-Sorrento – 8 novembre 2026
  • 14) Salernitana-Catania – 15 novembre 2026
  • 15) Catania-Bari – 22 novembre 2026
  • 16) Casarano-Catania – 29 novembre 2026
  • 17) Catania-Cavese – 6 dicembre 2026
  • 18) Savoia-Catania – 13 dicembre 2026
  • 19) Catania-Foggia – 20 dicembre 2026

Girone di ritorno

  • 20) Inter U23-Catania – 3 gennaio 2027
  • 21) Catania-Monopoli – 10 gennaio 2027
  • 22) Cosenza-Catania – 17 gennaio 2027
  • 23) Scafatese-Catania – 24 gennaio 2027
  • 24) Catania-Picerno – 31 gennaio 2027
  • 25) Barletta-Catania – 7 febbraio 2027
  • 26) Catania-Casertana – 10 febbraio 2027
  • 27) Crotone-Catania – 14 febbraio 2027
  • 28) Catania-Altamura – 21 febbraio 2027
  • 29) Catania-Potenza – 28 febbraio 2027
  • 30) Giugliano-Catania – 3 marzo 2027
  • 31) Catania-Audace Cerignola – 7 marzo 2027
  • 32) Sorrento-Catania – 14 marzo 2027
  • 33) Catania-Salernitana – 21 marzo 2027
  • 34) Bari-Catania – 27 aprile 2027
  • 35) Catania-Casarano – 4 aprile 2027
  • 36) Cavese-Catania – 11 aprile 2027
  • 37) Catania-Savoia – 18 aprile 2027
  • 38) Foggia-Catania – 25 aprile 2027
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