Le associazioni datoriali dell’artigianato aprono al dialogo con i sindacati: confronto su rappresentanza e contratti

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CNA, Confartigianato, Casartigiani e Claai valutano positivamente l’avvio del confronto tra le principali Organizzazioni imprenditoriali e Cgil, Cisl e Uil sui temi della rappresentanza e del contrasto al dumping contrattuale.

“Si apre una fase di dialogo – sottolineano i rappresentanti delle Confederazioni artigiane – che punta a rafforzare il sistema delle relazioni industriali, un’importante occasione per valorizzare il ruolo della buona contrattazione collettiva e della bilateralità, contribuendo alla definizione di un sistema equilibrato e condiviso. Un percorso che dovrà tenere conto delle specificità dei diversi modelli di impresa, dei rispettivi sistemi contrattuali e delle relazioni sindacali, riconoscendo al tempo stesso il valore della dimensione territoriale”.

Per le Confederazioni artigiane, il contrasto al dumping contrattuale richiede un impegno concreto anche nei confronti della diffusione dei contratti collettivi nazionali di lavoro multisettoriali che, estendendosi a una pluralità di comparti e attività produttive, spesso anche dell’artigianato, determinano un abbassamento dei livelli salariali propri dei singoli settori, compromettono la qualità della contrattazione collettiva e favoriscono pratiche di concorrenza sleale tra le imprese.

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CNA, Confartigianato, Casartigiani e Claai confermano la piena disponibilità a proseguire il confronto con le organizzazioni sindacali con l’obiettivo di costruire un percorso condiviso sui temi posti dal sindacato, a partire dalla verifica dei modelli contrattuali e dei sistemi di rappresentanza. L’obiettivo è definire assetti contrattuali e relazioni sindacali capaci di rispondere alle sfide poste dall’attuale contesto economico e dalle profonde trasformazioni che stanno interessando il sistema produttivo.