Ortigia Film Festival: le giurie della XVIII edizione

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L’Ortigia Film Festival si prepara ad accendere i riflettori sulla XVIII edizione, in programma dal 20 al 26 settembre a Siracusa. Una settimana dedicata al cinema che vedrà protagonisti autori, interpreti, professionisti del settore e pubblico in un ricco calendario di proiezioni, incontri e appuntamenti culturali.

“OFF Oltre il tempo. Memoria e Visione. Custodire il passato e immaginare il futuro” è il fil rouge della nuova edizione che nasce dall’incontro tra memoria e visione: il cinema custodisce le tracce del passato e apre lo sguardo verso ciò che ancora non conosciamo. Ortigia, isola sospesa tra pietra e mare, diventa il luogo naturale di questo dialogo, dove ogni immagine è insieme ricordo e possibilità. In un tempo che consuma tutto con rapidità, il festival sceglie il valore della durata, dell’ascolto e di una leggerezza capace di trasformarsi in resistenza, bellezza e pensiero.

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In attesa di presentare il programma completo della manifestazione, OFF rende noti i componenti delle giurie che saranno chiamati a valutare le opere in concorso nelle tre sezioni competitive: lungometraggi, documentari e cortometraggi.

A presiedere la giuria del Concorso Lungometraggi opere prime e seconde sarà Carla Signoris, tra le artiste più apprezzate del panorama italiano, protagonista di una lunga carriera che spazia tra teatro, televisione e cinema, nel corso della quale ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti. Al suo fianco la giornalista e critica cinematografica Gloria Satta e l’autore, regista e produttore Fabio Segatori, il cui ultimo film, Don Chisciotte, è stato presentato al Bif&st. La giuria sarà chiamata ad assegnare i premi per il Miglior Film, il Miglior Interprete e la Miglior Sceneggiatura, valorizzando in particolare la creatività e la ricerca stilistica.

A guidare la giuria del Concorso Internazionale Documentarisarà il regista e autore Mattia Colombo, le cui opere sono state presentate in numerosi festival nazionali e internazionali. Il suo ultimo lavoro, Anatomia di un ritratto, è tra i titoli più attesi delle Giornate degli Autori della prossima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Al suo fianco, prenderanno parte ai lavori della giuria gli allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia – Sede Sicilia, la cui direttrice artistica è la regista Costanza Quatriglio, contribuendo alla valutazione delle opere dedicate al racconto del reale. Il riconoscimento assegnato al miglior documentario è dedicato alla memoria di Sebastiano Gesù, studioso, critico e instancabile promotore della cultura cinematografica siciliana.

La giuria del Concorso Internazionale Cortometraggi sarà presieduta da Pier Giorgio Bellocchio, attore e produttore cinematografico, alla guida della casa di produzione Mompracem, il cui percorso professionale coniuga l’esperienza dell’interpretazione con un costante impegno nella produzione e nello sviluppo di progetti di qualità. Al suo fianco Caterina Guzzanti, attrice, autrice e regista tra le personalità più originali della scena italiana, e la regista e sceneggiatrice Paola Columba che ha ultimamente scritto e diretto il film Grazia su Grazia Deledda. Insieme saranno chiamati a valutare una selezione di cortometraggi provenienti da diversi Paesi, premiando la migliore opera, che riceverà anche il Premio Laser Film.

Ai premi sopra indicati si aggiunge, per ciascuna sezione, il Premio del Pubblico, un riconoscimento che valorizza il giudizio e la partecipazione degli spettatori.

Le giurie della XVIII edizione riflettono ancora una volta la volontà del festival di mettere in dialogo esperienze artistiche, competenze professionali e sensibilità differenti, offrendo uno sguardo autorevole e plurale sulle opere in concorso.

Accanto a quelle competitive, il festival propone quattro sezioni non competitive dedicate all’approfondimento e alla valorizzazione di linguaggi e tematiche di particolare rilievo. Cinema Womenoffre uno sguardo sulle giovani registe internazionali che, attraverso il cinema, danno voce alle problematiche sociali e di genere. Cinema & Animazione è dedicata al cinema d’animazione, un linguaggio che ha ampliato le possibilità artistiche della settima arte, consentendo di creare mondi fantastici, sviluppare stili visivi originali e rappresentare movimenti impossibili nella realtà. La Voce del Mare incarna l’identità della città di Siracusa e dell’isola di Ortigia, promuovendo la sensibilizzazione e il rispetto dell’ecosistema marino. A queste si affianca OFF Scuole, che ospita proiezioni di cortometraggi realizzati da alcuni dei più prestigiosi istituti dell’audiovisivo d’Europa.

Il Festival proporrà inoltre un programma di eventi speciali con gli autori e momenti di approfondimento dedicati ai linguaggi del cinema contemporaneo, confermando la propria vocazione a essere un luogo di confronto culturale e di valorizzazione dei nuovi talenti.

Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano, Roberto Gallo e Carmen Bianca organizzato dall’associazione culturale Sa.Li.Ro’, è diretto da Lisa Romano e Paola Poli.

Il Comitato Scientifico riunisce quattro tra le più autorevoli personalità del panorama cinematografico e culturale italiano: Gianni Canova, critico cinematografico e accademico; Steve Della Casa, critico cinematografico, saggista e autore; Laura Delli Colli,giornalista e presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani; Teresa De Santis, manager culturale, esperta di cinema e audiovisivo, prima donna alla direzione di Rai 1.

Negli anni il festival ha ricevuto la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e il sostegno di: MiC, Comune di Siracusa, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, Unesco, Rai Cinema Channel, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.