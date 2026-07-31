A Randazzo debutta “JAV – Jazz, Arte e Vino”: un evento sensoriale fra note, cultura & sapori dell’Etna

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Sabato 1 e domenica 2 agosto 2026, la Pro Loco di Randazzo presenta la prima edizione di “JAV – Jazz, Arte e Vino”, una manifestazione diffusa pensata per far battere il cuore del centro storico al ritmo dell’eccellenza.

Un’esperienza sensoriale che trasformerà piazze e vicoli in un palcoscenico di sapori, creatività e musica, rendendo Randazzo – storico crocevia tra l’Etna l’Alcantara e i Nebrodi – la meta ideale per food & wine lovers e viaggiatori curiosi.

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In programma concerti dal vivo, degustazioni enogastronomiche, video mapping ed esposizioni di opere d’arte con particolare attenzione a pittura, scultura, fotografia e artigianato.

UN PERCORSO DIFFUSO TRA I QUATTRO SENSI

Quando le note calde del jazz incontrano il carattere deciso dei vini Etna DOC, l’alchimia è perfetta. Dalle 18:00 a mezzanotte, la città medievale diventerà l’epicentro del gusto e della cultura enogastronomica etnea. L’evento si articolerà in diverse aree tematiche:

Esplosione di Colori e Creatività: Corso Umberto diventerà una galleria d’arte a cielo aperto. Saranno allestite mostre di artisti locali dedicate al tema “Etna, Alcantara e Nebrodi, terre di vino e agricoltura”. Inoltre, in Piazza Municipio gli artigiani locali avranno la possibilità di mostrare e vendere le proprie creazioni.

Corso Umberto diventerà una galleria d’arte a cielo aperto. Saranno allestite mostre di artisti locali dedicate al tema “Etna, Alcantara e Nebrodi, terre di vino e agricoltura”. Inoltre, in Piazza Municipio gli artigiani locali avranno la possibilità di mostrare e vendere le proprie creazioni. Emozioni ed Immagini: Le facciate delle chiese del centro storico diventeranno delle “tele” viventi grazie a suggestive proiezioni di immagini.

Le facciate delle chiese del centro storico diventeranno delle “tele” viventi grazie a suggestive proiezioni di immagini. Fusione di Sapori e Profumi: Nelle tre piazze principali saranno allestiti punti di degustazione in modo da creare un legame diretto tra produttore e consumatore. Professionisti del settore accompagneranno i visitatori in un viaggio enogastronomico tra vini Etna DOC, oli extravergine DOP, formaggi, salumi, mieli, confetture, pane artigianale e altre produzioni agricole locali. Durante le degustazioni e le Masterclass saranno utilizzati calici in vetro, bicchieri e stoviglie compostabili.

Nelle tre piazze principali saranno allestiti punti di degustazione in modo da creare un legame diretto tra produttore e consumatore. Professionisti del settore accompagneranno i visitatori in un viaggio enogastronomico tra vini Etna DOC, oli extravergine DOP, formaggi, salumi, mieli, confetture, pane artigianale e altre produzioni agricole locali. Durante le degustazioni e le Masterclass saranno utilizzati calici in vetro, bicchieri e stoviglie compostabili. Esplosione di Suoni: Il centro risuonerà delle armonie del jazz dal vivo, culminando negli appuntamenti serali in Piazza Municipio: in programma l’esibizione di Pippo Barrile (Voce storica dei Kunsertu) & Etno Quartet (sabato 1) e il concerto-racconto di Giana Guaiana dedicato a “Rosa Balistreri, di lotte di canti, d’amore” (domenica 2).

GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

Sabato 1° agosto, apertura ufficiale ore 18:00 in Piazza della Basilica, alle 18:30 chiostro comunale La “Trasfigurazione” di Giovanni Lanfranco per i Cappuccini di Randazzo. Memoria e riscoperta di un capolavoro. A seguire degustazione di olio extravergine d’oliva della cultivar Brandofino (ore 19:00) e alla filatura della Provola a cura della Società Agricola Bionatura (ore 19:30).

Domenica 2 agosto, la cultura e il gusto si intrecciano. Alle 18:00 in Piazza San Martino si terrà un incontro sul libro “La Sicilia delle donne e del vino figlie di una DOC minore” di Valeria Lopis. Il dialogo, a cura di Giovanna Abrami, vedrà la partecipazione di Gina Russo (Presidente di Strada del Vino e dei sapori dell’Etna) e Maurizio Lunetta (Direttore Consorzio Etna DOC). A seguire, dalle 19:00 nel Chiostro del Palazzo Municipale, spazio a una Masterclass esclusiva di Vino ed Olio curata dalla Strada del Vino e dei sapori dell’Etna.

UN PROGETTO CHE VALORIZZA LE RADICI E IL FUTURO

“Jazz Arte e Vino si propone come un evento innovativo e fortemente identitario, capace di unire le diverse anime del territorio randazzese: la storia, l’arte, la musica, l’enogastronomia e l’artigianato.” dichiara Massimo Ceraulo, Presidente della Pro Loco di Randazzo.

Ogni assaggio diventa così un’occasione per raccontare la tradizione e l’autenticità di una terra ricca di sapori, suggellando la prima edizione di un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per l’intero territorio.

Questa iniziativa è finanziata dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura.