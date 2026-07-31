Catania. Tentato furto all’ospedale San Marco, Filcams Cgil: «Determinante l’intervento delle guardie giurate»

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La Filcams Cgil esprime apprezzamento per l’intervento delle guardie particolari giurate in servizio all’ospedale San Marco di Catania, che hanno contribuito a sventare il tentativo di sottrazione di materiale sanitario destinato alla struttura.

Durante il servizio di vigilanza, gli operatori hanno individuato una situazione anomala, attivando le procedure previste e collaborando con le forze dell’ordine fino alla messa in sicurezza del materiale.

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«L’episodio conferma il valore delle guardie particolari giurate come presidio di legalità e sicurezza», dichiarano il segretario generale della Filcams Cgil, Giuseppe Agosta, e il funzionario Giuseppe Grillo. «Il loro lavoro di prevenzione tutela strutture pubbliche, lavoratori, utenti e patrimonio sanitario, contribuendo a garantire la continuità dei servizi essenziali».

Per la Filcams Cgil, il comparto della vigilanza privata svolge una funzione di crescente rilievo pubblico e necessita di un adeguato riconoscimento sul piano professionale ed economico. «Continueremo a sostenere la valorizzazione della categoria e la tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del settore», concludono Agosta e Grillo.