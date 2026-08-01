Catania. Edificio pericolante tra via Plebiscito e via Grotta Magna: lunedì al via l’aggiudicazione dei lavori

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In merito al crollo parziale di calcinacci dall’edificio pericolante di Via Plebiscito 635-641, angolo Via Grotta Magna, nel quartiere Antico Corso/Cappuccini, si specifica che l’Amministrazione Comunale ha elaborato nel mese di giugno scorso un piano tecnico di demolizione controllata e messa in sicurezza della struttura.

La procedura di gara per l’esecuzione dei lavori è in fase di completamento. L’aggiudicazione, con base d’asta di 217 mila euro oltre gli oneri di sicurezza, è prevista per lunedì 3 agosto. Considerata l’urgenza e il pericolo, i lavori inizieranno immediatamente sotto le riserve di legge, nel corso della prossima settimana.

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