Lavoro e inclusione con il progetto ministeriale SAI: lunedì la firma del protocollo per i laboratori di giardinaggio

- Pubblicità -

Lunedì 3 agosto, alle ore 10.30, nella Sala Giunta di Palazzo degli Elefanti, si terrà l’incontro istituzionale “Sviluppo di competenze, inserimento lavorativo e cittadinanza attiva nel SAI” a, promosso nell’ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione, occasione di confronto tra istituzioni, enti del territorio e organismi della formazione per rafforzare la rete di collaborazione a sostegno dell’autonomia e dell’inclusione sociale dei beneficiari del progetto.

Alla presentazione alla stampa interverranno il sindaco Enrico Trantino, il prefetto di Catania Pietro Signoriello, il presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi e il presidente del Consorzio Il Nodo Fabrizio Sigona.

- Pubblicità -

Tra i momenti più significativi della mattinata vi sarà la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Catania, attraverso gli Assessorati ai Servizi Sociali e al Verde Urbano, e il Consorzio Il Nodo per l’avvio dei laboratori di giardinaggio destinati ai beneficiari del progetto SAI.

Le attività pratiche si svolgeranno nel Parco Gemmellaro e nel Parco Fenoglietti e interesseranno anche alcune aree verdi degli asili nido comunali, per interventi di manutenzione e cura del verde, trasformando la formazione in un’esperienza concreta di cittadinanza attiva.

L’assessore al Verde Urbano Giovanni Petralia illustrerà i contenuti dell’intesa e le opportunità offerte dal nuovo percorso operativo.

Nel corso dell’incontro sarà inoltre presentata l’esperienza del corso di Edilizia Base realizzato dall’Ente Scuola Edile di Catania in collaborazione con il progetto SAI.

Le conclusioni saranno affidate all’assessore ai Servizi Sociali, Inclusione Sociale e Famiglia Serena Spoto, sul valore della formazione, del lavoro e della collaborazione tra istituzioni, enti del terzo settore e sistema della formazione professionale.

Il progetto SAI, finanziato dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo del Ministero dell’Interno, rappresenta il principale sistema pubblico italiano di accoglienza integrata e punta a favorire, attraverso la collaborazione tra enti locali e terzo settore, percorsi personalizzati di inclusione sociale, formazione e inserimento lavorativo per i titolari di protezione internazionale.