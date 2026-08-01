XV Congresso generale USEF. Fabio Porta nuovo presidente, Massimo Raso segretario generale

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A Catania il XV Congresso generale dell’USEF ha eletto i nuovi organismi dirigenti dell’organizzazione. L’Unione Siciliana Emigrati e Famiglie sarà guidata da un nuovo Consiglio generale e da una nuova Direzione.

Al presidente Angelo Lauricella e al segretario generale Salvatore Augello, dimissionari con l’esplicito impegno di favorire il rinnovamento dell’organizzazione, succedono Fabio Porta e Massimo Raso, eletti all’unanimità nel corso del congresso.

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Fabio Porta è attualmente deputato eletto nella ripartizione America Meridionale, mentre Massimo Raso ricopre l’incarico di direttore AUSER per la Sicilia.

A completare la Direzione sarà una presidenza composta da due donne e due uomini (Daniela Di Benedetto, Laura Bisso, Giuseppe Di Natale e Salvatore Arnone) e da una segreteria della quale fanno parte Giuseppe Apprendi, Salvatore Li Castri, Giovanni Vajola e Viviana Vacante.

Dell’esecutivo faranno parte di diritto il coordinatore del Comitato dei sindaci Giovanni Ferro e gli ex dirigenti Angelo Lauricella, Salvatore Augello e Salvatore Bonura.