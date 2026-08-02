Catania ricorda Rocco Chinnici: Nicola Costa porta in scena “Morte di un giudice”. Appuntamento al 7 agosto

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La memoria storica si trasforma in impegno sociale e riflessione collettiva sul palcoscenico di Catania. Venerdì 7 agosto 2026, alle ore 21:00, il Palazzo della Cultura ospiterà il nuovo debutto di “Morte di un giudice”, un intenso spettacolo teatrale che omaggia la figura di Rocco Chinnici, il magistrato palermitano fondatore del pool antimafia e ucciso da Cosa Nostra nella strage di via Federico Pipitone il 29 luglio 1983.

La pièce, nata dalla penna dello scrittore Giovanni Coppola e prodotta dall’associazione culturale Statale 114 di Silvio Parito, vede come protagonista e regista Nicola Costa.

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Attore e drammaturgo pluripremiato a livello nazionale, Costa è da anni un punto di riferimento per il teatro di denuncia e d’impegno civile, recentemente applaudito dal pubblico anche per il toccante omaggio a Giorgio Gaber firmato da Gianmarco Arcadipane.

“Raccontare Rocco Chinnici – dichiara l’artista catanese – è una grande responsabilità ma anche un privilegio. Ringrazio Giovanni Coppola per avermi affidato la sua creatura. Chinnici è stato un uomo e un magistrato coraggioso, intuitivo e capace di porre le basi per il pool antimafia. Il suo esempio, insieme a quello di Falcone, Borsellino e Caponnetto, merita di essere rilanciato con forza anche attraverso il teatro”.

Lo spettacolo non rievoca soltanto il tragico attentato dinamitardo in cui persero la vita il giudice, i due agenti della scorta e il portiere dello stabile. Il testo scava in profondità in un periodo storico cruciale, analizzando lo scontro frontale tra lo Stato e la criminalità organizzata. Al centro della narrazione vi è la drammatica solitudine dei servitori delle istituzioni, costretti a combattere un mostro alimentato sia dalle complicità politiche, sia da quella parte di società civile soggiogata dalla mentalità mafiosa.

La messa in scena si avvale di un team artistico di rilievo: la scenografia è impreziosita dalle opere del pittore Nunzio Papotto, il disegno luci è curato da Marco Napoli, il supporto tecnico è affidato a Tiziana D’Agosta.

Lo spettacolo è stato fortemente voluto dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania ed è inserito nel cartellone ufficiale degli appuntamenti del Catania Summer Fest 2026.

L’ingresso sarà totalmente gratuito e per accedere non è necessaria la prenotazione; l’accesso sarà consentito fino a esaurimento dei posti disponibili. Si consiglia di arrivare in anticipo per evitare code all’ingresso.

📅 Data e Orario: Venerdì 7 agosto 2026, ore 21:00

📍 Location: Palazzo della Cultura – Cortile Platamone, all’interno della suggestiva Corte Mariella Lo Giudice (Via Vittorio Emanuele n. 119, Catania)

🎟️ Biglietti: Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili

📝 Modalità di accesso: Non è prevista la prenotazione