Lavoro, il dipartimento regionale del Lavoro pubblica le graduatorie dei progetti “Occupazione donna”

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Sono 263 i progetti ammessi a finanziamento nell’ambito dell’avviso 23/2024 “Occupazione donna”, nel quadro del programma regionale Fse+ Sicilia 2021-2027. Il dipartimento regionale del Lavoro ha pubblicato gli elenchi provvisori delle istanze idonee per un importo complessivo di oltre 39,3 milioni di euro. I progetti coinvolgeranno tremila donne.

«Diamo concreta attuazione a un intervento strategico del programma Fse+, che mette al centro le donne e il loro diritto a un’occupazione stabile e di qualità – dice l’assessore alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, Nuccia Albano – Abbiamo destinato oltre 39 milioni di euro a percorsi che coniugano formazione, esperienza sul campo e accompagnamento al lavoro, offrendo opportunità reali a chi vive condizioni di maggiore fragilità. Grazie a questo intervento saranno circa tremila le donne che potranno beneficiare di percorsi personalizzati per rafforzare le proprie competenze e accedere o rientrare nel mercato del lavoro. È un investimento sul capitale umano e sulla crescita della Sicilia, perché l’inclusione lavorativa femminile rappresenta uno dei principali fattori di sviluppo economico e di coesione sociale».

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L’iniziativa punta a rafforzare le politiche attive del lavoro rivolte alle donne in situazione di svantaggio, attraverso percorsi personalizzati di orientamento, formazione specialistica, tirocini extracurriculari, accompagnamento all’inserimento lavorativo e sostegno all’autoimpiego e alla creazione d’impresa. L’obiettivo è favorire una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro, promuovere l’autonomia economica e contribuire alla riduzione dei divari di genere. Gli enti proponenti potranno presentare eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione del provvedimento, secondo le modalità previste dall’avviso.