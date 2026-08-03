Trapani, riconoscimento del Club per l’UNESCO a Claudio Collovà per il Segesta Teatro Festival

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Il Club per l’UNESCO di Trapani ha conferito il Premio 2025 a Claudio Collovà, direttore artistico del Segesta Teatro Festival, riconoscendone il contributo alla promozione della cultura, del dialogo e della valorizzazione del patrimonio storico e archeologico.

Secondo le motivazioni del riconoscimento, Collovà ha saputo trasformare il teatro in uno spazio di incontro, riflessione e confronto, dando nuova centralità all’area archeologica di Segesta e facendo del Festival un luogo di dialogo tra memoria e contemporaneità. Sotto la sua direzione artistica, la manifestazione è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento per la scena culturale siciliana e nazionale, capace di coniugare il valore del patrimonio con una programmazione attenta ai grandi temi del presente.

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Il Club per l’UNESCO sottolinea inoltre come il lavoro di Collovà incarni pienamente i principi dell’UNESCO, promuovendo attraverso il teatro valori quali pace, educazione, inclusione, convivenza e partecipazione. Un’attività che dimostra come il patrimonio culturale non sia soltanto un bene da conservare, ma una realtà viva, capace di creare comunità e generare nuove occasioni di crescita collettiva.

Il premio rappresenta un ulteriore riconoscimento al percorso artistico e culturale di Claudio Collovà e al lavoro svolto negli anni alla guida del Segesta Teatro Festival, una delle manifestazioni più prestigiose dedicate al teatro, alla musica e alla danza nel panorama nazionale.