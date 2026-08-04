A Milo la rassegna letteraria “HumanIA”: questa sera Simona Lo Iacono presenta “Johanna degli incanti”

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MILO – Prosegue la rassegna letteraria “HumanIA – Le storie che ci rendono umani”. Questa sera, martedì 4 agosto, alle ore 19.00, negli spazi di vEyes Land (via Mongibello 32, Milo), si terrà l’incontro con la scrittrice Simona Lo Iacono, che presenterà il suo libro Johanna degli incanti.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Milo, Maria Aurora Catalano, l’autrice dialogherà con la giornalista Valeria Maglia, mentre alcuni brani del volume saranno letti da Silvia Scipilliti.

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Nel corso della serata sarà inoltre dedicato un momento alla commemorazione della dottoressa Serena Sciuto, in ricordo del suo impegno e del sostegno offerto alle iniziative promosse dall’associazione.

L’evento, a ingresso libero, è organizzato da vEyes in collaborazione con Ubik San Giovanni La Punta e con il patrocinio del Comune di Milo. Per tutti i dettagli è possibile consultare la locandina ufficiale dell’evento: