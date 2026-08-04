A Milo la rassegna letteraria “HumanIA”: questa sera Simona Lo Iacono presenta “Johanna degli incanti”

MILO – Prosegue la rassegna letteraria “HumanIA – Le storie che ci rendono umani”. Questa sera, martedì 4 agosto, alle ore 19.00, negli spazi di vEyes Land (via Mongibello 32, Milo), si terrà l’incontro con la scrittrice Simona Lo Iacono, che presenterà il suo libro Johanna degli incanti.
Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Milo, Maria Aurora Catalano, l’autrice dialogherà con la giornalista Valeria Maglia, mentre alcuni brani del volume saranno letti da Silvia Scipilliti.
Nel corso della serata sarà inoltre dedicato un momento alla commemorazione della dottoressa Serena Sciuto, in ricordo del suo impegno e del sostegno offerto alle iniziative promosse dall’associazione.
L’evento, a ingresso libero, è organizzato da vEyes in collaborazione con Ubik San Giovanni La Punta e con il patrocinio del Comune di Milo. Per tutti i dettagli è possibile consultare la locandina ufficiale dell’evento: