Ritorna Vukset & Friends con ‘Summer Edition’: appuntamento a Sant’Alessio il 9 agosto

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Dopo i successi degli scorsi anni delle prime edizioni del VUKSET&FRIENDS, il music festival ideato da Luca Carani con la collaborazione di Albert Surrentino, torna con una nuova edizione ma con un format nuovo, il SUMMER EDITION. L’idea è quella di presentare, con la collaborazione della giornalista Elisa Petrillo, il concerto dei Babil on Suite che saranno preceduti in apertura dai siciliani Mde, Synthosys e Theorema con i loro live e le loro anteprime e con il supporto del gruppo Radio Amore. L’evento si svolgerà domenica 09 agosto alle ore 21:00 a Sant’Alessio Siculo (ME), presso il lungomare e proprio sotto il bellissimo contesto dell’antico castello.

Da quasi dieci anni, l’obiettivo di VUKSET è quello di dare voce e visibilità ad artisti made in Sicily con i loro inediti che raccontano del territorio siciliano. L’evento sarà un mix di Rock , Folk , Hip Hop e musica cantautorale. Comuni virtuosi come Sant’Alessio Siculo, hanno sempre dimostrato supporto e vicinanza a tutti gli artisti locali. Un ringraziamento particolare va al Sindaco Domenico Aliberti e agli assessori Rosario Trischitta e Roberta Riganò.

Luca e Albert sono cresciuti anche grazie al contesto e alla rete siciliana, facendo squadra con altri gruppi come Lavinaio Rock o MIsca e con collaborazioni come Mondadori o Librerie Feltrinelli.

Chi sono gli artisti che si esibiranno al nuovo progetto di Vukset?

Babil on Suite che da anni fanno ballare le piazze di tutta la Sicilia e non solo, scoperti da Lucio Dalla, hanno collaborato con artisti come Nouvelle Vague, Carl Graig, Max Gazzè, Eugenio Bennato, Mario Venuti, Roy Paci, 99 Posse e tanti altri…

Mde, giovanissimi e carichi hanno vinto l’anno scorso Lavinaio Rock e aprono stabilmente i concerti degli Sugarfree e la recente collaborazione a Noto con Elmal Meta.

Synthosis, sono un gruppo di musica elettronica e rock con ambientazione dark, sul palco portano passione esperienza e sperimentazione. Il progetto è fatto di sound design e grandi forme audiovisive.

Theorema, cantautore siciliano originario di Siracusa ha attirato da subito l’attenzione con il suo esordio ad è stato il leader dei Morninglory dove si è esibito sul palco del Teatro Ariston di Sanremo per le finali nazionali di Sanremo Rock.

Il concerto è gratuito ed è aperto a tutti gli amanti della musica.

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COMUNICATO STAMPA