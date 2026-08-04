Turismo delle radici: il Governo accoglie come raccomandazione l’Ordine del Giorno di Fabio Porta

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Il Governo ha accolto come raccomandazione l’ordine del giorno presentato dall’On. Fabio Porta, deputato del Partito Democratico eletto nella Circoscrizione Estero – Ripartizione America Meridionale, nell’ambito dell’esame del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107 (A.C. 2987), recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del PNRR.



“Un riconoscimento significativo per gli oltre 80 milioni di oriundi e discendenti di italiani nel mondo”, dichiara Porta. “Con questo atto – sottolinea il deputato eletto all’estero – ho voluto agganciare all’articolo 4 del decreto, che già prevede investimenti infrastrutturali per il turismo, la valorizzazione di un patrimonio identitario ancora largamente inespresso”.



Nel testo, Porta ha richiamato il ruolo dell’Associazione Italiana Comuni del Turismo delle Radici (Aicotur), nata dall’iniziativa di comuni come Celico, Cleto, Falerna e Gerace, impegnata nella digitalizzazione degli archivi storici e nella formazione di guide genealogiche. Ha inoltre citato il parere del Comitato europeo delle Regioni del 9 ottobre 2024, che raccomanda l’uso di piattaforme digitali avanzate per permettere agli italo-discendenti di riallacciare il contatto con i luoghi d’origine delle proprie famiglie.



“L’accoglimento come raccomandazione impegna il Governo a valutare risorse per i comuni Aicotur, sul modello già seguito per Tropea nello stesso provvedimento, e a promuovere una piattaforma digitale nazionale dedicata al turismo delle radici”, prosegue il deputato.

“È un segnale che va nella giusta direzione dopo una gestione a dir poco discutibile del progetto turismo delle radici da parte del MAECI – conclude l’On. Fabio Porta – che ora dovrà tradursi in atti concreti. Continuerò a vigilare perché gli italiani nel mondo ricevano coerenza, non semplici annunci”.