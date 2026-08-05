Incentivi alle assunzioni, Schillaci (M5S): “fermi 82 milioni dell’Avviso 14, le imprese non possono più aspettare”

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PALERMO – “Va fatta luce sui ritardi nell’erogazione degli incentivi previsti dall’Avviso 14/2024, finanziato nell’ambito del PR FSE+ Sicilia 2021-2027. L’Avviso ha messo a disposizione 82 milioni di euro per sostenere le assunzioni di giovani, disoccupati di lunga durata e lavoratori svantaggiati. Tuttavia, a distanza di mesi dal completamento delle procedure amministrative da parte di numerose imprese, i contributi non sono ancora stati liquidati e non esistono comunicazioni ufficiali sui tempi di pagamento. Le imprese siciliane hanno fatto la loro parte, assumendo personale e investendo nella crescita occupazionale. Adesso è la Regione che deve rispettare gli impegni assunti. Il governo Schifani dia risposte chiare su tempi e modalità dei contributi previsti, che sono pari a 10 mila euro all’anno, per tre anni, per ogni assunto. Molte imprese hanno assunto lavoratori già dal 2024 confidando negli incentivi regionali e stanno sostenendo integralmente il costo del personale senza aver ancora ricevuto le somme loro spettanti. È una situazione che mette sotto pressione la liquidità aziendale e rischia di produrre effetti negativi sull’occupazione. Le politiche attive del lavoro funzionano solo se sono accompagnate da procedure rapide e pagamenti puntuali. Le imprese che hanno creduto negli strumenti messi in campo dalla Regione meritano certezze, non silenzi. Serve un intervento immediato per sbloccare le risorse e restituire fiducia a chi investe, crea occupazione e sostiene l’economia siciliana”. Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana.