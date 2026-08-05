San Mauro Castelverde (PA), il sindaco Minutilla presenta la relazione annuale 2025-2026: “Un anno di investimenti, servizi e sviluppo per la comunità”

Oltre 2 milioni di euro di lavori liquidati, nuovi servizi sociali, investimenti su cultura, scuola, turismo e infrastrutture. Al centro dell'azione amministrativa trasparenza, programmazione e attenzione ai cittadini

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Quasi 2,8 milioni di euro liquidati tra lavori pubblici, servizi e progettazione, 872 determinazioni firmate, un indebitamento pro capite in calo e tasse comunali ferme da anni. È il bilancio che il sindaco Giuseppe Minutilla ha portato in Consiglio Comunale con la Relazione Annuale 2025-2026, il resoconto obbligatorio per legge sullo stato di attuazione del programma di governo, giunto ormai al secondo anno del terzo mandato. Un anno di intensa attività amministrativa, caratterizzato da importanti investimenti, opere pubbliche, servizi potenziati e una forte attenzione allo sviluppo del territorio. Il documento fotografa un’amministrazione impegnata a coniugare solidità finanziaria, qualità dei servizi e capacità di intercettare risorse esterne.

Tra i risultati più significativi figurano il rafforzamento della macchina amministrativa con nuove assunzioni, il potenziamento dei servizi sociali attraverso il progetto “Infrastrutture Sociali”, l’acquisto di nuovi mezzi per il trasporto di anziani, studenti e persone con disabilità e il consolidamento dell’assistenza domiciliare, educativa e sanitaria destinata alle fasce più fragili della popolazione.

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Grande spazio è dedicato anche alle opere pubbliche. Proseguono gli interventi di consolidamento dell’area Piscazzo, gli investimenti sulla viabilità, il completamento del Cine-Teatro comunale, la nuova scuola elementare, la riqualificazione del centro storico e numerosi interventi di manutenzione e sicurezza urbana. Nel periodo preso in esame risultano liquidati oltre 2 milioni di euro di lavori pubblici, ai quali si aggiungono circa 378 mila euro per le attività del progetto “Borgo Vivo” e oltre 50 mila euro per servizi comunali.

Sul fronte culturale la scommessa è stata il progetto “Borgo Vivo – Dal Mandamento al Cambiamento”. Un progetto simbolo dell’amministrazione: 1,6 milioni di euro di fondi PNRR per rigenerare il centro storico. Nell’ultimo anno sono arrivati a compimento diversi tasselli del mosaico: la tredicesima edizione del Festival della Poesia “Paolo Prestigiacomo”, il restauro del mulino a vento, l’abbattimento delle barriere architettoniche nel quartiere delle botteghe artigiane, l’apertura della Banca dell’Olio negli spazi ipogei della Badia e dell’ecomuseo “Oasi delle Identità”. Consegnato al pubblico anche il Cine-Teatro comunale, ormai completo di arredi e impianti.

Importanti risultati sono stati raggiunti anche nei settori del turismo e della promozione territoriale. Complice il calendario di eventi culturali, il 2025 ha portato a San Mauro Castelverde un aumento significativo dei flussi turistici, che consolida il paese come punto di riferimento del turismo adrenalinico in Sicilia grazie a zipline, Gole di Tiberio e alla Altalena Gigante più alta d’Europa.

Sul versante ambientale il Comune ha portato a termine due interventi da 500 mila euro ciascuno nel bosco di Vrincieli, tra recupero forestale e tutela della biodiversità, mentre è stato appaltato per 1,5 milioni di euro il restauro della sughereta di Bosco Karsa. La raccolta differenziata nel 2025 ha toccato il 65%.

Non sono mancate le iniziative di educazione alla legalità con proposte rivolte ai giovani quali il Viaggio della Memoria ad Auschwitz, le attività educative nelle scuole e la realizzazione di opere permanenti dedicate ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

“La relazione annuale – afferma il Sindaco Giuseppe Minutilla – rappresenta non soltanto un obbligo di legge, ma soprattutto un momento di trasparenza e di rendicontazione verso i cittadini. In questi dodici mesi abbiamo lavorato con determinazione per migliorare i servizi, realizzare opere attese da tempo e costruire nuove opportunità di sviluppo. I risultati raggiunti sono il frutto del lavoro di squadra dell’Amministrazione comunale, degli uffici, dei dipendenti e di tutte le realtà che collaborano quotidianamente con il Comune. Continueremo su questa strada, con l’obiettivo di rendere San Mauro Castelverde sempre più attrattivo, moderno e vicino ai bisogni della comunità”.

La relazione conferma una strategia amministrativa fondata sulla programmazione, sulla capacità di attrarre finanziamenti e sulla valorizzazione delle risorse locali, con l’obiettivo di consolidare il percorso di crescita e sviluppo intrapreso negli ultimi anni.