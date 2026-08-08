Teatro Agricantus, per la rassegna “Summer Stand-up Comedy”, il 9 agosto torna Chris Clun in “Toxoplasmosi

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Domenica 9 agosto, alle ore 21, al Teatro Agricantus di Palermo con “Toxoplasmosi” di e con Chris Clun si chiude l’edizione 2026 di “Summer Stand-up Comedy”, la rassegna estiva dedicata alle nuove voci della stand-up comedy, curata dal direttore artistico Vito Meccio. Nella sala climatizzata dell’Agricantus, che con questa rassegna conferma il proprio impegno nell’accogliere linguaggi contemporanei e voci originali, il pubblico potrà vivere l’energia di comici capaci di raccontare il presente con ironia, sarcasmo e punti di vista originali, armati soltanto di microfono, humor, parole e tanta voglia di mettersi in gioco.

“Toxoplasmosi”, spettacolo di stand-up comedy sulla maternità moderna e altre malattie immaginarie, scritto da Giulia Cassiba, il comico palermitano Chris Clun racconta la gravidanza, quel “magico” momento in cui ginecologi, parenti, influencer e perfino le cassiere del supermercato si trasformano in esperti neonatali. Tra ecografie 3D, cuscini ergonomici, baby monitor dotati di intelligenza artificiale e consigli non richiesti, lo spettacolo mette a confronto l’infanzia degli anni Novanta, cresciuta tra istinto e improvvisazione, con quella contemporanea, regolata da linee guida, forum, app e modelli educativi. «Perché in gravidanza la toxoplasmosi forse non l’abbiamo mai presa, ma l’ansia sì, eccome!».

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Con “Summer Stand-up Comedy 2026”, l’Agricantus conferma il proprio impegno nell’accogliere linguaggi contemporanei e voci originali, offrendo al pubblico esperienze che stimolano la mente e il buonumore. Lo spettacolo si terrà al chiuso, in ambiente climatizzato, e per “rinfrescare” ulteriormente il pubblico, saranno offerti gustosi ghiaccioli colorati.