Vino, la Sicilia di fronte al nodo delle giacenze: senza una strategia il rischio è una crisi strutturale

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Le cantine si preparano ad accogliere la nuova vendemmia mentre i serbatoi sono ancora carichi di vino. È questo il paradosso che sta vivendo il comparto vitivinicolo siciliano, dove l’aumento delle giacenze sta diventando uno dei principali fattori di criticità per una filiera che vale centinaia di milioni di euro e rappresenta uno dei pilastri dell’agroalimentare regionale.

Il problema non è soltanto quantitativo. Le giacenze sono fisiologiche in un settore dove molti vini necessitano di affinamento e vengono commercializzati nel corso dell’anno. Tuttavia, quando i volumi aumentano più rapidamente della capacità del mercato di assorbirli, il rischio è quello di comprimere i prezzi, ridurre la liquidità delle imprese e compromettere la sostenibilità economica delle aziende, soprattutto delle cooperative e dei piccoli produttori.

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La Sicilia si trova oggi al centro di questa dinamica. Il rallentamento dei consumi nei principali mercati europei, la frenata dell’export verso alcune destinazioni strategiche, l’aumento dei costi energetici e logistici e il cambiamento delle abitudini di consumo hanno modificato gli equilibri del mercato. Il vino si vende, ma con maggiore difficoltà e a valori spesso inferiori alle aspettative dei produttori.

L’effetto è un progressivo accumulo delle scorte proprio mentre si avvicina una nuova campagna vendemmiale. Senza adeguati spazi di stoccaggio e senza una ripresa della domanda, molte aziende rischiano di affrontare la raccolta con margini sempre più ridotti e una crescente tensione finanziaria.

In questo contesto torna al centro del dibattito la richiesta di attivare la distillazione di crisi. La misura, prevista dalla normativa europea come intervento eccezionale, consentirebbe di ritirare dal mercato parte delle eccedenze trasformandole in alcol per usi industriali o energetici. Non rappresenta una soluzione strutturale, ma può contribuire a ristabilire un equilibrio tra domanda e offerta, evitando un ulteriore crollo delle quotazioni del vino sfuso.

Accanto alla distillazione, il comparto guarda anche alla vendemmia verde e a una più efficace programmazione produttiva. L’obiettivo non è ridurre il potenziale della viticoltura siciliana, ma allineare l’offerta alle reali esigenze del mercato, preservando il valore economico delle produzioni. La vera sfida, tuttavia, va oltre l’emergenza. Il settore dovrà accelerare il percorso di riposizionamento competitivo, investendo maggiormente nell’internazionalizzazione, nell’enoturismo, nella promozione dei vitigni autoctoni e nell’innovazione commerciale. La crescita dei vini a maggiore valore aggiunto, insieme a una strategia più incisiva sui mercati esteri, rappresenta la principale leva per recuperare redditività.

La Sicilia dispone di un patrimonio unico: oltre 90 mila ettari vitati, denominazioni riconosciute a livello internazionale e una biodiversità che pochi territori possono vantare. Ma il valore del prodotto non può essere affidato esclusivamente alla qualità. Serve una governance della filiera capace di programmare la produzione, monitorare le dinamiche del mercato e intervenire prima che le eccedenze si trasformino in crisi.

Il rischio, infatti, non è soltanto quello di affrontare una vendemmia difficile. Senza una strategia condivisa tra Regione, organizzazioni professionali, cooperative e consorzi di tutela, le giacenze potrebbero diventare il sintomo di una debolezza più profonda: quella di un sistema produttivo che continua a crescere sul piano quantitativo senza riuscire a creare, con la stessa velocità, nuovo valore sul mercato.

La crisi del vino siciliano impone quindi una riflessione che supera l’emergenza contingente. Le misure straordinarie possono attenuare gli effetti immediati, ma solo una politica industriale del comparto, fondata su programmazione, innovazione e promozione internazionale, potrà garantire stabilità economica a una delle filiere più rappresentative del Made in Italy agroalimentare.

Palermo, 8 agosto 2026