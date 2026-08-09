Dest’Arte 2026, il “Beatles Jazz Tribute” di Giuseppe Milici e Daria Biancardi fa tappa in tre comuni siciliani

Per la quinta edizione di Dest’Arte il 10 agosto a Ventimiglia di Sicilia, l'11 a Mezzojuso e il 12 agosto a Vicari il “Beatles Jazz Tribute” dell'armonicista Giuseppe Milici che sarà affiancato da Aki Spadaro al pianoforte, da Filippo De Salvo al basso, e da una ospite speciale, la cantante Daria Biancardi

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Dopo l’esordio teatrale a Ventimiglia di Sicilia con Sergio Vespertino in “Metti che rinasco”, la quinta edizione di Dest’Arte festival intercomunale delle arti performative, uno degli appuntamenti culturali più significativi dedicati alla valorizzazione dei piccoli comuni dell’entroterra palermitano, dà spazio adesso alla grande musica con il “Beatles Jazz Tribute” dell’armonicista Giuseppe Milici che sarà affiancato da Aki Spadaro al pianoforte, da Filippo De Salvo al basso, e da una ospite speciale, la cantante Daria Biancardi. Il concerto farà tappa, sempre alle ore 21, lunedì 10 agosto all’Anfiteatro comunale di Ventimiglia di Sicilia, martedì 11 agosto in piazza Francesco Spallitta a Mezzojuso e mercoledì 12 agosto in piazza Borsellino a Vicari.

Promosso dalla Cooperativa Agricantus di Palermo, il festival Dest’Arte è realizzato con il contributo del Comune di Palermo – Area della cultura, turismo e sport, nell’ambito dell’Avviso pubblico finanziato con le risorse del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo del Ministero della Cultura, e si svolge in collaborazione con i Comuni di Ventimiglia di Sicilia, Mezzojuso e Vicari.

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Il “Beatles jazz Tribute” è un raffinato omaggio ai Fab Four che fonde jazz, soul e swing, offrendo una rilettura originale dei grandi classici del quartetto di Liverpool. Un concerto per gli appassionati dei Beatles ma anche per chi desidera riscoprire quelle canzoni attraverso una prospettiva nuova, tra eleganza musicale, energia e teatro. Brani intramontabili come “Penny Lane”, “And I Love Her”, “Yesterday”, “Can’t Buy Me Love”, “Eleanor Rigby” e molti altri vengono spogliati della loro struttura originaria e reinterpretati attraverso nuovi arrangiamenti curati dallo stesso Milici. La voce intensa e carismatica di Biancardi dialoga con l’armonica di Milici in un percorso musicale che conserva l’anima pop dei Beatles e la apre all’improvvisazione jazzistica e alla sensibilità soul.

Giuseppe Milici: «Nel 2005 ne avevo fatto un album, che ha avuto molto successo, dove ho personalizzato alcuni dei loro brani più famosi, capolavori assoluti, sopratutto quelli di Paul McCartney. Quest’anno, dopo il lavoro fatto su Mina, mi sono detto: e se Daria cantasse i Beatles? Con il mio apporto jazz e l’anima soul di Daria è venuto fuori qualcosa di veramente emozionante». Daria Biancardi: «Una bellissima idea quella che Giuseppe mi ha proposto e che mi ha reso felice. Beatles, che dire? E’ un repertorio iperconosciuto che canteranno tutti. Io manterrò la mia personalità artistica, la mia voce soul, ed entrerò in questo mondo in punta di piedi cercando di metterci un po’ del mio cuore ma con rispetto ed umiltà».

Tutti gli eventi sono gratuiti e accessibili, pensati per creare connessioni tra comunità, abitanti e visitatori, e per consentire la partecipazione e il coinvolgimento di ogni fascia di spettatori abbattendo ogni limitazione di tipo economico. Dest’Arte continua a credere nella cultura come occasione di sviluppo sociale, capace di creare legami, favorire la partecipazione e rendere i piccoli borghi protagonisti di un’esperienza artistica condivisa. Un festival che, anno dopo anno, porta spettacolo, emozioni e nuove opportunità di incontro nel cuore della Sicilia.

Gli altri eventi di Dest’Arte 2026

10 agosto, h 21, “Beatles Jazz Tribute”, Anfiteatro comunale, Ventimiglia di Sicilia;

11 agosto, h 21, “Beatles Jazz Tribute”, piazza Francesco Spallitta, Mezzojuso;

12 agosto, h 21, “Beatles Jazz Tribute”, piazza Borsellino, Vicari;

18 agosto, h 21, “Metti che rinasco”, piazza Francesco Spallitta, Mezzojuso;

5 settembre, h 21, “Metti che rinasco”, piazza Borsellino, Vicari;

30 settembre-2 ottobre laboratorio teatrale “Facciamo che io ero”, Ventimiglia di Sicilia;

2 ottobre, h 16.30, “I tre porcellini” Ventimiglia di Sicilia;

3 ottobre, h. 16.30, “I tre porcellini”, Vicari;

4 ottobre, h 16.30, Sala del Castello, Mezzojuso.

Promosso dalla Cooperativa Agricantus di Palermo, Dest’Arte festival intercomunale delle arti performative, è realizzato con il contributo del Comune di Palermo – Area della cultura, turismo e sport, nell’ambito dell’Avviso pubblico finanziato con le risorse del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo del Ministero della Cultura, e si svolge in collaborazione con i Comuni di Ventimiglia di Sicilia, Mezzojuso e Vicari