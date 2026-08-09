Catania, Longo: “I ragazzi hanno letto bene la partita col Vicenza, ho avuto risposte importanti”

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Il Catania avanza in Coppa Italia Frecciarossa eliminando al turno preliminare il Vicenza di Fabio Gallo, formazione neopromossa in Serie B. I rossazzurri di Emilio Longo prima vanno sotto con Moncini al 25′, poi pari su rigore di Cicerelli al 39′. Al termine dei 90 minuti, i siciliani riescono a battere ai rigori i biancorossi, decisivi gli errori di Costa e Morra. Venerdì 14 agosto alle 18 il Catania sfiderà ai trentaduesimi di finale il Parma di Carlos Cuesta.

Longo: “La squadra è forte, ce la siamo giocati alla pari con il Vicenza”

Emilio Longo al termine della gara, analizza in sala stampa la gara del suo Catania, vincente ai rigori contro il Vicenza: “Vorrei parlare solo di campo, senza spostarmi su altre cose. Mi è stata consegnata una squadra forte, che può fare questo tipo di partite. Non avevamo molti cambi, ma abbiamo fatto delle buone letture. Abbiamo cercato di dominare quando c’era la possibilità, abbiamo stretto i denti quando serviva. Mi aspettavo una squadra che cercasse subito di legittimare la propria forza. Avevo dubbi sulla tenuta fisica, ma sono soddisfatto anche di questo aspetto, anche se nel secondo tempo siamo stati un po’ lunghi. Il Vicenza scalava in un modo particolare a metà campo. I ragazzi erano preparati e hanno letto bene questa situazione. Hanno letto bene lo spartito che la gara ci ha presentato. Per il momento in cui siamo è stato un test di ottimo livello, abbiamo incontrato un ottima squadra. Ce la siamo giocata alla pari, con 4 tiri per parte, anche se forse siamo stati più pericolosi noi. Ma abbiamo retto bene il confronto contro una squadra forte e che si conosce, collaudata da un anno di lavoro. Noi eravamo alla prima uscita, e abbiamo avuto risposte importanti, ci sono le basi per costruire un’ottima squadra.”

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