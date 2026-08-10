L’attività dell’Etna blocca l’Aeroporto di Catania: sospese le attività di volo in arrivo

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Fino alle 17 di oggi, lunedì 10 agosto, sospese le attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania.

A comunicarlo è la SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania: a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuova aerea a Sud-Ovest (settore C1).

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“I passeggeri – come scrive in una nota la SAC – sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree”.