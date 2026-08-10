“L’alba dei leoni”, Stefania Auci presenta a Custonaci il nuovo capitolo della saga dei Florio

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Custonaci (TP), 10 agosto 2026 – Sarà Stefania Auci la protagonista del terzo appuntamento di Un borgo di libri ed autori. Giovedì 13 agosto, alle 21:30, l’autrice trapanese presenterà alla Grotta Mangiapane L’alba dei leoni (Nord), il romanzo che riporta la saga dei Florio al suo punto di partenza.

Con I Leoni di Sicilia e L’inverno dei Leoni, Auci ha superato il milione e mezzo di lettori in Italia, è stata tradotta in oltre quaranta Paesi e ha ispirato una serie televisiva. Il nuovo capitolo va all’origine di tutto: il 1772 di Bagnara Calabra, un paese stretto tra rocce e mare dove la famiglia Florio difende il proprio nome a forza di lavoro e orgoglio. È la storia di ciò che accade prima dell’impero e prima del mito: la fatica, le perdite, la decisione di partire per Palermo che cambierà il destino di tutti.

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L’ingresso è libero. Dialoga con l’autrice Valentina Pipitone, curatrice della rassegna. Un borgo di libri ed autori è organizzata dal Centro Studi Dino Grammatico con la partecipazione dell’Associazione Culturale Museo Vivente, partner dell’iniziativa sin dalla prima edizione e il patrocinio dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e del Comune di Custonaci, grazie anche al sostegno di una rete di partner del territorio.