Notti di BCsicilia. Termini Imerese, visita guidata: lettura iconografica del ciclo pittorico nella Chiesa di San Bartolomeo

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Nell’ambito della manifestazione Le Notti di BCsicilia si terrà martedì 11 agosto 2026 a Termini Imerese una visita guidata dal titolo: “L’acqua e il mistero della Grazia: lettura iconografica del ciclo pittorico nella Chiesa di San Bartolomeo”.

L’appuntamento è nella Chiesa di S. Bartolomeo in Via Salemi Oddo a Termini Imerese. Dopo la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, inizierà la visita che sarà curata da Maria Rita Costanza, Docente, laureata in lettere classiche e teologia . L’iniziativa è promossa da BCsicilia, Università Popolare e Casa Editrice Don Lorenzo Milani. La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni: Tel. 346.8241076 – Email: segreteria@bcsicilia.it

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Situata nei pressi di porta Pescheria, attigua a una delle tonnare che sorgevano sul lungomare e gestita dalla Confraternita dei pescatori, la chiesa di san Bartolomeo si pone come iconica testimonianza del profondo legame della città con il suo mare, rivelandosi come uno scrigno barocco capace di incantare lo spettatore con storie affrescate, cesellate lungo le pareti e sulla volta da ornati seicenteschi, e con un linguaggio nascosto espresso ricorrendo al tema dell’acqua e alle sue simbologie.

Maria Rita Costanza, laureata in Lettere classiche all’Università degli Studi di Palermo, ha conseguito il Baccalaureato in teologia, la Licenza in sacra teologia con specializzazione in Ecclesiologia ed il master in Valorizzazione dei beni culturali della Chiesa presso la Pontifica Facoltà Teologica di Sicilia. Attualmente docente presso il Liceo delle Scienze Umane di Caccamo e l’ICS “Balsamo Pandolfini” di Termini Imerese.

L’Associazione ringrazia il parroco don Giuseppe Zucchetto e Amnesty International nella persona di Carmen Cera per la cortese collaborazione.