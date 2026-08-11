Ospedale di Bronte: il sindaco Gullotta in visita al cantiere e nei reparti

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Era un appuntamento particolarmente atteso dalla Comunità, che da tempo guarda con comprensibile preoccupazione al progressivo ridimensionamento dell’ospedale Castiglione Prestianni. Il sindaco, avv. Giuseppe Gullotta, infatti, ha effettuato una visita presso la struttura ospedaliera.



Prima è stato accolto dai vertici dell’impresa incaricata a completare i lavori di ristrutturazione e, successivamente, si è recato in visita presso diversi reparti.



Durante l’ispezione dei cantieri, Gullotta ha potuto constatare come la ditta esecutrice stia attualmente ultimando gli interventi di consolidamento strutturale e adeguamento antisismico dell’edificio. Alla domanda chiara su quando i lavori verranno completati, l’impresa ha confermato che la consegna definitiva dell’opera è prevista per la prossima primavera.



Particolare attenzione il sindaco l’ha rivolta alle criticità nei vari reparti, con la visita che è culminata con una lunga chiacchierata con il direttore sanitario dell’ospedale, il dott. Salvatore Pillera: «Questa prima ricognizione generale risponde a un dovere preciso nei confronti della cittadinanza. – ha affermato alla fine Gullotta – È nota a tutti, anche ai vertici regionali di Palermo, la necessità irrinunciabile di garantire a questo comprensorio un presidio sanitario moderno ed efficiente. A tal fine, ho già chiesto per le vie brevi ad alcuni componenti della Commissione Sanità all’Ars di essere audito, presto presenterò istanza ufficiale.



Com’è noto, – ha aggiunto – il Ministero della Salute ha respinto la bozza del nuovo piano di riordino della rete ospedaliera predisposta dalla Regione Siciliana; una proposta che reputavamo ampiamente inadeguata. In passato, con l’associazione Aiace, avevamo promosso un ricorso contro la precedente programmazione non accolto perché mancava la firma di un sindaco. Oggi – conclude sorridendo – la firma c’è e qualora la futura pianificazione regionale non dovesse soddisfare le legittime esigenze della mia comunità, sappiamo quale strada percorrere».