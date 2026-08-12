Teatro Stabile di Catania, Laura Morante a Palazzo Platamone con “Notte di sfolgorante tenebra”

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Catania, 12 agosto – Prosegue l’attività estiva del Teatro Stabile di Catania. Giovedì 20 agosto, alle ore 21.00, la Corte di Palazzo Platamone ospiterà “Notte di sfolgorante tenebra”, con Laura Morante, voce recitante, e Luca Provenzani al violoncello. L’appuntamento si svolge nell’ambito del Catania Summer Fest 2026.

Sullo sfondo del tragico retaggio della guerra di Troia, sei straordinarie ed emblematiche figure femminili delle tragedie di Eschilo, Sofocle ed Euripide si raccontano in un intreccio denso di passione ed emozione. Attraverso i testi scritti e interpretati da Laura Morante, tre donne greche – Clitemnestra, Elettra ed Elena – e tre troiane – Cassandra, Ecuba e Andromaca – prendono vita mettendo in scena anime complesse e controverse, lontane da facili giudizi morali.

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La sensibilità dell’attrice e la regia di Daniele Costantini accompagnano lo spettatore nel vortice di dolori, vendette e risentimenti di madri, spose e figlie segnate dal conflitto. La trama drammaturgica si fonde con le note del violoncello di Luca Provenzani, sulle musiche di Johann Sebastian Bach, Giovanni Sollima, Gaspar Cassadó e Paul Hindemith, dando forma a un itinerario in cui parola e suono si incontrano.

“Notte di sfolgorante tenebra” è un testo di Laura Morante, con la regia di Daniele Costantini. Il coordinamento artistico è di Elena Marazzita e la produzione è di AidaStudioProduzioni. Il costo del biglietto è di 10 euro.

I biglietti sono disponibili su TicketOne.