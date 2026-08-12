Ventimiglia di Sicilia (PA), inaugurato il Centro Culturale Polifunzionale finanziato dal PNRR

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VENTIMIGLIA DI SICILIA (PALERMO) – È stato inaugurato a Ventimiglia di Sicilia il nuovo Centro Culturale Polifunzionale, realizzato nell’area dell’ex scuola media, tra via Ugo La Malfa e via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

La nuova struttura, costituita da una tensostruttura realizzata con materiali ecosostenibili e consegnata al Comune nel mese di luglio, è destinata ad accogliere attività culturali, sociali e ricreative. Un nuovo spazio pubblico e sociale pensato per favorire l’incontro, l’aggregazione e la partecipazione della comunità.

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«Il Comune di Ventimiglia di Sicilia può contare, grazie ai fondi del PNRR e al lavoro avviato dalla precedente amministrazione guidata da Antonio Rini, su uno spazio nuovo che permetterà ai cittadini di incontrarsi e trascorrere insieme del tempo, ma anche di ospitare eventi culturali e non solo», dichiara il sindaco di Ventimiglia di Sicilia, Girolamo Anzalone, subito dopo il taglio del nastro della nuova struttura, che può ospitare fino a 250 persone.

«Questa nuova struttura, frutto del lavoro dell’amministrazione e degli uffici comunali, rappresenta un investimento importante per il territorio di Ventimiglia di Sicilia e, soprattutto, un luogo che appartiene a tutti i cittadini e che vogliamo rendere sempre più vivo e partecipato», conclude il primo cittadino.

«Possiamo dire con orgoglio di essere riusciti a portare a termine, nei tempi previsti dal cronoprogramma, i lavori per la realizzazione del nuovo Centro Culturale Polifunzionale. Il rispetto dei tempi è stato possibile grazie all’incessante lavoro degli uffici comunali, alla disponibilità e alla collaborazione dell’impresa appaltatrice e del direttore dei lavori, che hanno consentito di affrontare con puntualità e attenzione tutte le fasi dell’intervento. Abbiamo restituito al Comune uno spazio moderno, funzionale e aperto alla collettività, che potrà diventare un punto di riferimento per la realizzazione di spettacoli, eventi, iniziative culturali e momenti di aggregazione. Un nuovo centro che sarà un fiore all’occhiello per Ventimiglia di Sicilia, ma anche per le comunità vicine, che potranno utilizzarlo per ospitare eventi e iniziative di diverso tipo», dichiara Valeria Sapienza, assessore al PNRR.

«Il nuovo Centro Culturale Polifunzionale di Ventimiglia di Sicilia avrà un ruolo importante nell’ambito del progetto FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) del Ministero della Cultura, che prevede la realizzazione di spettacoli nei comuni della provincia. Si tratta di un fiore all’occhiello per il nostro territorio, che valorizzeremo come merita», dichiara Antonio Rini, assessore alla Cultura del Comune di Palermo.

Alla realizzazione dell’opera hanno contribuito personale interno dell’amministrazione comunale e professionisti esterni:

* R.U.P.: Dott.ssa Linda Maria Chiara Affrunti;

* Supporto tecnico-amministrativo al R.U.P.: Arch. Nicola Agosta;

* Collaboratore amministrativo al R.U.P.: Sig.ra Lucia Milianta;

* Progettazione esecutiva: Arch. Francesca Caravello;

* Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Riccardo Costanza;

* Impresa appaltatrice: GIADA COSTRUZIONI S.R.L.