Dal 6 settembre la VII edizione del Marzamemi Cinefest, Festival internazionale dell’identità del Mediterraneo

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MARZAMEMI – Cinema, tanto, ma non solo cinema. Cultura, musica, intrattenimento, le eccellenze alimentari del territorio, vino e pesce grandi protagonisti: da Aurora “Rori” Quattrocchi (premio Donatello 2026 quale migliore attrice italiana) a Giovanni Esposito, Marco Bonini, Elda Alvigini, Silvana Fallisi, Sebastiano Somma, a Barbara Tabita, “madrina” del MCF. E per lo spazio extra cinematografico, due ospiti illustri: il già procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso e Diego Dalla Palma, make up artist di fama mondiale. E’ già definito il programma del 7° Marzamemi Cinefest, Festival internazionale dell’identità del Mediterraneo, dal 6 al 10 settembre, che quest’anno, con la collaborazione di CineCt Studios, produzioni cinematografiche di Alfredo Lo Piero, sarà dedicato al mare ed alla figura emblematica di Enzo Maiorca, a dieci anni dalla scomparsa. Recordman mondiale di immersione in apnea, ambientalista e figura carismatica, Maiorca sarà ricordato dal produttore e regista Gianfrarco Bernabei, che con lui realizzò diversi documentari per la Rai, e dalla figlia Patrizia, presidente dell’Area marina protetta del Plemmirio.

Il Marzameni Cinefest sarà presentato venerdì 4 settembre con una conferenza stampanell’Aula consiliare del Municipio di Pachino, e una serata di pre-festival al Teatro Tina Di Lorenzo a Noto, alla presenza dei sindaci di Pachino e Noto, Giuseppe Gambuzza e Corrado Figura, del presidente della Pro Loco di Marzamemi, Nino Campisi, della direttrice artistica, Denise Spicuglia e dei rappresentati degli sponsor. L’inaugurazione ufficiale del Cinefest è prevista domenica 6 settembre, alle 19,00, in piazza Regina Margherita, presentata da Denise Spicuglia. “Il Marzamemi Cinefest è una ormai consolidata realtà culturale nata grazie alla sinergia tra gli operatori del tessuto socio-economico locale, ma che si proietta per vocazione su orizzonti internazionali – sottolinea Nino Campisi -. Una scelta strategica intrapresa da noi organizzatori già dalla prima edizione e che il tempo conferma vincente”. “Anche quest’anno il viaggio prosegue con lo stesso sguardo ampio di sempre che accoglie, conosce e rilancia luoghi, suoni, energie d’approdo al borgo. Film, corti, documentari, libri, tele, foto, racconti e visioni nell’immersione introspettiva in questo angolo di terra saranno voce per alcuni giorni – aggiunge Denise Spicuglia -. Basole, cinematografo, pietre e mare saranno unguento indispensabile di fine estate. Vi aspettiamo, con affetto”.

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Il Marzamemi Cinefest è ; finanziato dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura; promosso da: Direzione Generale del Cinema e Audiovisivo; Assemblea Regionale Siciliana; Assessorato al turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana ; Comune di Pachino, Comune di Noto; Camera di commercio del sud est Sicilia; Unione Nazionale delle Pro Loco Italiane. I principali sostenitori sono: Banca di credito cooperativo di Pachino, Acqua azzurra Srl, Unigroup Spa, Cantina Ramaddini, Adelfio Conserve, Campisi Conserve, Agua Beach, Taverna La Cialoma. Fondamentale la collaborazione per la sezione letteratura con Mondadori Bookstore Avola. Prezioso, infine, il contributo di PR-A per l’identità visiva del festival e di Violante Orti per le illustrazioni.