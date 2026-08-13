Fulminacci: il viaggio live tra cantautorato brillante e pop contemporaneo

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Con il suo linguaggio fresco, colto e disarmante, il pubblico catanese è rimasto incantato ieri sera dal concerto di Fulminacci, al secolo Filippo Uttinacci, che si è esibito a Catania alla Villa Bellini.

Sintesi felice tra la grande scuola dei maestri italiani e un gusto contemporaneo che spazia tra pop raffinato, indie rock e sfumature, la musica di Fulminacci piace a grandi e piccini. Dimostrazione il folto pubblico che ha riempito lo spiazzale del Giardino Bellini che anche per il 2026 sta ospitando grandi nomi del panorama musicale nazionale e internazionale.

La tappa catanese del tour estivo “Fulminacci all’aperto” – prodotto e organizzato da Magellano Concerti – si inserisce nel ricco cartellone di Sotto Il Vulcano Fest organizzato da Puntoeacapo Srl e GoMad Concerti all’interno del programma di eventi Catania Summer Fest 2026.

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Un anno importante quello che sta vivendo Fulminacci: ha conquistato il Premio della Critica a Sanremo, pubblicato “Calcinacci” che è stato certificato disco d’oro, ha debuttato nei palasport con il successo del “Palazzacci Tour 2026“.

E adesso il tour estivo in cui ogni tappa è uno spettacolo in cui convivono leggerezza e malinconia, ironia e piccoli inciampi quotidiani.

Ricca la scaletta con brani dell’ultimo album, “Calcinacci” – certificato Oro – insieme a tanti altri successi che lo hanno fatto apprezzare dal pubblico e dalla critica.

Il concerto di Catania ha dimostrato come Fulminacci rappresenti una delle realtà più solide ed entusiasmanti della musica italiana recente.

La sua musica è una bella dimostrazione di come si può essere popolari senza per questo rinunciare alla qualità dei testi: in un mercato musicale spesso sporcato da testi ricchi di insulti e urla, la forza di Fulminacci sta nell’aver dato freschezza al cantautorato con una spiccata ricercatezza degli arrangiamenti.

Bella anche l’interazione con il pubblico che, cantando a squarciagola, ha potuto sorridere e riflettere grazie a una felice e dirompente semplicità.

Le foto sono di Florinda Prete