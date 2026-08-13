La Festa di Sant’Agata a Catania: il 17 agosto la consegna ufficiale della bozza del dossier di candidatura Unesco

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CATANIA – Nuova e importante tappa nel percorso per la proposta di candidatura de 𝗟𝗮 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗦𝗮𝗻𝘁’𝗔𝗴𝗮𝘁𝗮 𝗮 𝗖𝗮𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮 alla 𝗟𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗥𝗮𝗽𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗜𝗺𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗨𝗺𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗨𝗡𝗘𝗦𝗖𝗢.

Lunedì 𝟭𝟳 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟳.𝟬𝟬 presso l’𝗔𝘂𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝘂𝗺 “𝗖𝗼𝗻𝗰𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲𝘀𝗶” – 𝗣𝗮𝗹𝗮𝘇𝘇𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝗖𝗮𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮 il 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗼, con a capo il Magnifico Rettore dell’Università di Catania, 𝗽𝗿𝗼𝗳. 𝗘𝗻𝗿𝗶𝗰𝗼 𝗙𝗼𝘁𝗶, consegnerà ufficialmente al 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗣𝗿𝗼𝗺𝗼𝘁𝗼𝗿𝗲 la 𝗯𝗼𝘇𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗼𝘀𝘀𝗶𝗲𝗿 𝗱𝗶 𝗰𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮, frutto di un lungo lavoro di studio, approfondimento e confronto.

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La cerimonia rappresenterà un momento particolarmente significativo del percorso avviato dalla città e sarà l’occasione per dare il giusto rilievo al lavoro svolto dai componenti dei due Comitati, impegnati nella realizzazione di un dossier capace di restituire la 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘀𝘀𝗶𝘁𝗮̀, 𝗶𝗹 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗲 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗲 𝗹𝗮 𝗳𝗼𝗿𝘇𝗮 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗦𝗮𝗻𝘁’𝗔𝗴𝗮𝘁𝗮.

𝗟’𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘀𝗮𝗿𝗮̀ 𝗮𝗽𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗲 𝗮 𝗾𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶 𝘃𝗼𝗿𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝗿𝗲, nella consapevolezza che il significato più autentico di questo percorso risiede proprio nel coinvolgimento della comunità che 𝘃𝗶𝘃𝗲, 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗱𝗶𝘀𝗰𝗲 𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮 𝗹𝗮 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗮.

La consegna della bozza aprirà infatti una nuova fase: il documento sarà ulteriormente condiviso e arricchito attraverso il contributo della comunità e dei diversi soggetti che, a vario titolo, partecipano alla vita della Festa di Sant’Agata.

La scelta del 𝟭𝟳 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 assume inoltre un particolare valore simbolico nell’anno del 𝗜𝗫 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗿𝗲𝗹𝗶𝗾𝘂𝗶𝗲 𝗱𝗶 𝗦𝗮𝗻𝘁’𝗔𝗴𝗮𝘁𝗮.

Non un punto di arrivo, dunque, ma 𝘂𝗻 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗺𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗮𝗹 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀, 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗹𝘃𝗮𝗴𝘂𝗮𝗿𝗱𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗶𝗺𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗲 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝘀𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝘂𝗮 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶.