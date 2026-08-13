Nasce l’Atletico Catania Futsal (calcio a 5): giovani, territorio e ambizione al centro del progetto

L’Atletico Catania comunica ufficialmente l’avvio del progetto Atletico Catania Futsal, nuova realtà sportiva che prenderà parte al campionato di Serie D di Calcio a 5 sotto i colori e il prestigioso marchio etneo.
L’accordo nasce dalla volontà condivisa del Presidente Gianluca Barbagallo, del Direttore Generale Melo Maimone, del Direttore Area Futsal Emanuele Crisafulli e del Direttore Sportivo Area Futsal Luciano Carani di sviluppare un progetto ambizioso, sostenibile e orientato alla crescita del futsal sul territorio.
L’Atletico Catania Futsal rappresenta un nuovo tassello nel percorso di espansione del club, con l’obiettivo di costruire una struttura sportiva solida, capace di valorizzare giovani talenti, creare un forte senso di appartenenza e diventare un punto di riferimento per il calcio a 5 siciliano.
La scelta di legare il progetto futsal al marchio Atletico Catania nasce dalla volontà di unire tradizione, identità e programmazione, mettendo a disposizione dell’attività sportiva un’organizzazione strutturata e una visione di lungo periodo.
Nei prossimi giorni saranno resi noti ulteriori dettagli relativi all’organigramma, allo staff tecnico e ai programmi della stagione sportiva 2026/2027.
L’Atletico Catania Futsal si presenta con entusiasmo, competenza e grande determinazione, con l’obiettivo di scrivere una nuova pagina della propria storia sportiva e contribuire alla crescita dell’intero movimento del calcio a 5 nel territorio etneo.