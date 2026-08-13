Zeromolestie Sinalp, dalla Sicilia alla Puglia, la crescita di una Rete che trasforma la lotta alla violenza in una battaglia di civiltà

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La Rete Zeromolestie Sinalp, nata in Sicilia su iniziativa del sindacato autonomo Sinalp, continua la propria rapida crescita sul territorio nazionale. Dopo aver consolidato la propria presenza in Sicilia e aver raggiunto Lombardia e Veneto, la Rete approda oggi anche in Puglia, con l’adesione del Comune di Noci (BA).

Un risultato reso possibile dalla sensibilità e dalla lungimiranza degli amministratori comunali, guidati dal Sindaco Francesco Intini, che hanno scelto di approvare la delibera n. 110 del 5 agosto 2026, aderendo al progetto Zeromolestie Sinalp. Un’adesione alla quale ha contribuito in maniera determinante anche la perseveranza del Dirigente Sindacale Sinalp del territorio Stefano Angelini, che ha seguito e sostenuto il percorso di avvicinamento dell’Amministrazione alla Rete.

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A guidare la Rete Nazionale è il Presidente Andrea Monteleone, insieme a tutti i delegati e dirigenti sindacali Sinalp presenti nei diversi territori, il cui impegno quotidiano rappresenta uno degli elementi fondamentali della crescita del progetto.

Questa espansione non rappresenta soltanto un dato territoriale, ma testimonia la validità di un nuovo approccio culturale e sociale alla prevenzione e al contrasto della violenza.

È proprio di fronte a questa emergenza che Zeromolestie Sinalp ha scelto di proporre un messaggio semplice ma profondamente innovativo:

“Da battaglia delle donne a battaglia di civiltà”.

Non si tratta soltanto di uno slogan, dichiara la Responsabile della Rete Natascia Pisana, ma di una precisa scelta culturale. Parlare esclusivamente di “battaglia delle donne”, infatti, rischia di rappresentare la violenza di genere come una questione che riguarda soltanto le donne, finendo involontariamente per escludere una parte fondamentale della società: gli uomini.

La violenza contro le donne è invece un problema sociale, culturale e collettivo e, proprio per questo, deve vedere donne e uomini insieme in prima linea nella sua prevenzione e nel suo contrasto.

Gli uomini non possono essere considerati semplicemente spettatori o destinatari di campagne di sensibilizzazione, devono diventare protagonisti del cambiamento culturale necessario a costruire relazioni fondate sul rispetto, sulla dignità e sulla parità.

È anche questa impostazione ad aver probabilmente favorito la crescita della Rete Zeromolestie Sinalp.

Nata in Sicilia, dove oggi oltre 155 Comuni hanno aderito, la Rete ha progressivamente superato i confini regionali,dialogando con importanti realtà del Nord Italia, come Lombardia e Veneto, e oggi in Puglia, con l’adesione del Comune di Noci.

Questa diffusione dimostra come il modello della prevenzione di prossimità possa essere condiviso da territori profondamente diversi tra loro e trasformarsi progressivamente in una vera Rete nazionale.

Il lavoro dei delegati sindacali e dei referenti territoriali Sinalp è determinante proprio perché consente di portare il progetto direttamente nei territori, costruendo rapporti con le amministrazioni comunali, le attività economiche, le associazioni e le realtà sociali.

La forza di Zeromolestie Sinalp è infatti quella di non voler limitare la propria azione alle sole campagne di sensibilizzazione, ma di costruire una rete permanente di prossimità, capace di rendere concreto il messaggio della prevenzione.

Tra le iniziative più significative promosse dalla Rete Zeromolestie Sinalp, assume particolare rilievo il progetto “Scontrino Antiviolenza 1522 Progetto Zeromolestie Sinalp e Comune di …………………..”, realizzato attraverso la collaborazione tra la Rete, i Comuni aderenti e gli esercizi commerciali del territorio.

L’obiettivo è portare il riferimento al numero nazionale 1522 Antiviolenza e Stalking direttamente nella quotidianità dei cittadini, anche attraverso gli scontrini fiscali delle attività commerciali aderenti.

È un modo concreto per fare prevenzione, il messaggio di aiuto non rimane confinato alle campagne istituzionali, ai convegni o alle giornate celebrative, ma entra nei luoghi della vita quotidiana.

All’interno di questo percorso assume particolare importanza anche l’istituzione dell’Osservatorio Antiviolenza Zeromolestie Sinalp, nato con l’importante apporto dell’Ente di mediazione civile Concordia et Ius, rappresentato dagli Avvocati Pippo Pollina e Alessia Pollina, e dall’adesione di UNICOOP Sicilia rappresentata dal Dr. Felice Coppolino e dall’Avv. Anna Maria Di Vanni.

La nascita dell’Osservatorio, dichiara Natascia Pisana, rappresenta un ulteriore salto di qualità per la Rete, perché affianca all’attività di sensibilizzazione e prevenzione un’attenzione specifica all’analisi del fenomeno, alla conoscenza delle criticità e alla costruzione di strumenti di monitoraggio e confronto.

La collaborazione con Concordia et Ius arricchisce inoltre il progetto attraverso competenze legate alla mediazione e all’ambito giuridico, mentre con Unicoop Sicilia si potranno sviluppare progetti di lavoro per il reinserimento di queste donne nella società civile, contribuendo a rafforzare quella visione multidisciplinare che Zeromolestie Sinalp considera indispensabile per affrontare un fenomeno complesso come la violenza.

L’Osservatorio vuole quindi essere uno spazio di osservazione, studio e confronto capace di mettere in relazione le esperienze dei territori, le istituzioni, il mondo sindacale, i professionisti e le realtà impegnate nella prevenzione.

Occorre trasformare la conoscenza in prevenzione, la prevenzione in cultura e la cultura in comportamenti quotidiani.

È questo il terreno sul quale la Rete Zeromolestie Sinalp intende continuare a operare, portando il contrasto alla violenza fuori dai soli luoghi istituzionali e dentro la società, coinvolgendo Comuni, scuole, imprese, lavoratori, associazioni, professionisti, attività commerciali e cittadini.

La crescita della Rete è stata accompagnata dall’adesione di numerosi Comuni, enti territoriali, attività commerciali e realtà sociali, attraverso campagne di sensibilizzazione, protocolli d’intesa e iniziative finalizzate a creare una presenza sempre più capillare.

In questo percorso ogni territorio ha un ruolo fondamentale.

Dal Presidente della Rete Andrea Monteleone ai delegati e dirigenti sindacali Sinalp impegnati nei diversi territori, fino agli amministratori locali, ai professionisti, alle associazioni e agli operatori economici che scelgono di aderire, Zeromolestie Sinalp si presenta come una rete nella quale ciascun soggetto può contribuire concretamente alla prevenzione.

La crescita della Rete Zeromolestie Sinalp và quindi letta come il risultato di un cambio di paradigma.

Non più una battaglia delegata alle sole donne.

Non una questione da affrontare soltanto quando la violenza è già stata consumata.

Non soltanto emergenza, denuncia e repressione.

Ma una battaglia di civiltà, nella quale ogni componente della nostra società deve assumersi la propria responsabilità.

E in questa battaglia gli uomini devono essere protagonisti, insieme alle donne, perché nessun cambiamento culturale può essere realmente compiuto escludendo una parte della società.

È questa la sfida che Zeromolestie Sinalp vuole continuare a raccogliere attraverso la propria Rete, attraverso il lavoro dei suoi rappresentanti territoriali, attraverso l’Osservatorio Antiviolenza e attraverso la collaborazione con istituzioni, professionisti e società civile.

Zeromolestie Sinalp parte dalla Sicilia, attraversa l’Italia e porta con sé un messaggio che vuole diventare patrimonio di tutti, la violenza contro le donne non è una questione delle sole donne. È una questione di civiltà. E la civiltà è una responsabilità di tutti, donne e uomini compresi.

La Segreteria Sinalp