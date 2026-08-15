Psichiatria tra abusi, internamento e diritti umani: alla GAM di Catania la mostra internazionale

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CATANIA – Arriva per la prima volta a Catania la prestigiosa mostra documentario-fotografica che ha conquistato il pubblico internazionale. Da venerdì 21 a domenica 23 agosto, la GAM – Galleria d’Arte Moderna (Via Castello Ursino, 32) ospiterà un percorso espositivo di rara intensità, capace di offrire una profonda analisi storica sull’evoluzione delle pratiche psichiatriche, dalle loro origini fino all’epoca contemporanea.

L’esposizione accende i riflettori sulle derive ideologiche e sulle sperimentazioni invasive che hanno caratterizzato il Novecento, documentando la realtà dell’internamento sia nei lager nazisti e nei gulag sovietici, sia all’interno delle istituzioni manicomiali classiche.

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Un archivio multimediale tra storia e testimonianza

Progettato per offrire un’esperienza immersiva e accessibile a un pubblico internazionale, l’allestimento si articola attraverso fotografie d’epoca, supporti multimediali multilingua e un vasto repertorio audiovisivo. Durante la visita, il pubblico potrà consultare direttamente documenti d’archivio che tracciano un chiaro fil rouge tra passato e presente.

Di particolare rilievo è la sezione dedicata ai “residui manicomiali”: una toccante cronaca visiva che documenta lo stato delle istituzioni totali in Italia a oltre dieci anni dall’approvazione della Legge Basaglia (1978). Attraverso gli scatti realizzati durante le ispezioni parlamentari condotte negli anni ’90, la mostra offre una testimonianza diretta di realtà rimaste a lungo nell’ombra nonostante i decreti di chiusura. Fotografie crude e solenni che superano la dimensione della pura rendicontazione burocratica per trasformarsi in un potente appello alla consapevolezza civile.

INFORMAZIONI E ORARI

Inaugurazione: Venerdì 21 agosto, ore 17:30 ( è gradita la prenotazione attraverso il modulo sottostante)

Venerdì 21 agosto, ore 17:30 ( attraverso il modulo sottostante) Date di apertura: Dal 21 al 23 agosto

Dal 21 al 23 agosto Orari: continuato dalle 11:00 alle 21:00

continuato dalle 11:00 alle 21:00 Sede: GAM – Galleria d’Arte Moderna, Via Castello Ursino 32, Catania ( mappa Google )

GAM – Galleria d’Arte Moderna, Via Castello Ursino 32, Catania ( ) Ingresso: Libero