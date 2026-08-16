Catania, a soli 14 anni tenta il furto di uno scooter al centro commerciale: fermato e arrestato dalla Polizia

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La Polizia di Stato ha arrestato un 14enne catanese che ha tentato di rubare uno scooter in un centro commerciale, in compagnia di un complice.

I due, dopo aver adocchiato un motorino parcheggiato nell’apposita area di sosta di un centro commerciale nella zona dell’Asse dei servizi, hanno provato a metterlo in moto per portarlo via. Riusciti nell’impresa, però, sono stati scoperti e sono saliti in sella al mezzo a due ruote con il quale avevano raggiunto la zona commerciale.

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A notare i giovanissimi ladri in azione è stato un maresciallo della Guardia di Finanza che li ha rincorsi per qualche metro, fino a quando i due hanno preferito prendere due direzioni diverse: uno è fuggito a piedi, mentre l’altro è stato bloccato con il supporto di due pattuglie della squadra volanti della Questura di Catania. I poliziotti hanno identificato e controllato il giovane 14enne che è risultato già noto alle forze di Polizia per precedenti in materia di reati contro il patrimonio, nonostante la sua giovane età.

Nello stesso tempo, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno rintracciato la vittima del tentato furto che si trovava al centro commerciale per fare shopping.

I poliziotti hanno compiuto alcune verifiche sul motorino sul quale stavano viaggiando i due ladri prima di essere scoperti. Dagli accertamenti esperiti sul posto mediante la banca dati in uso alle forze di Polizia, il motociclo è risultato rubato due giorni prima e, pertanto, sono stati avviate le procedure per risalire al proprietario che, una volta contattato, ha potuto recuperare il proprio mezzo.

Il 14enne, quindi, è stato arrestato in flagranza di reato per tentato furto aggravato in concorso e denunciato per ricettazione, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Su disposizione del PM presso il Tribunale per i Minorenni, il giovane è stato condotto presso il Centro di Prima Accoglienza di via Franchetti, in attesa del giudizio di convalida.