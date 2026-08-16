Furto al Museo Regionale di Messina: rubate opere di Antonello da Messina

- Pubblicità -

Tanto sgomento per quanto accaduto ieri sera al MuMe, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina dove i ladri sono entrati in azione: riuscendo a introdursi all’interno delle sale espositive eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza, hanno sottratto dei capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina.

I malviventi hanno agito con precisione, portando via tre tavole su cinque appartenenti al celebre Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, estratta e asportata direttamente dall’interno di una teca blindata.

A intervenire le forze di polizia insieme agli specialisti della scientifica, che hanno avviato i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell’effrazione e raccogliere elementi utili a identificare i responsabili.



“Siamo sconvolti per quello che è accaduto, erano due delle opere più importanti e note di Antonello da Messina. Una grande perdita per il museo, per la città, la comunità e il mondo dell’arte”. Lo ha detto la direttrice del museo regionale di Messina Marisa Mercurio.

“Ci sono indagini in corso da parte delle forze dell’ordine e speriamo riescano ad arrestare i responsabili. Il furto è stato ieri intorno alle 21.50. Purtroppo sono riusciti ad eludere i sistemi d’allarme e tutti i sistemi di sicurezza”.

- Pubblicità -