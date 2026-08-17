Teatro Agricantus di Palermo, martedì 18 agosto torna “Detox”, la comica terapia antistress di Antonio Pandolfo

Martedì 18 agosto, nel teatro palermitano ben climatizzato per la stagione estiva, l'attore originario di Alcamo porta nuovamente in scena il suo spettacolo di successo scritto a quattro mani con Gaspare Grammatico e nato come metodo disintossicante da ansie, brutte abitudini e maleducazione

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«Un risata salverà il mondo!» lo diceva Charlie Chaplin, ne è convinto Antonio Pandolfo che martedì 18 agosto, alle 21, torna al Teatro Agricantus di Palermo con una nuova replica di “Detox”, uno spettacolo di grande successo sempre richiesto dal pubblico. Scritto a quattro mani con Gaspare Grammatico, e nato come metodo disintossicante da ansie, brutte abitudini e maleducazione, “Detox” èuna sorta di terapia della risata sviluppata proprio da Pandolfo!

Qual migliore occasione in questa calda estate se non trascorrere una piacevole serata “fresca”, grazie alla climatizzazione del teatro, per assistere ad uno spettacolo che nasce come antidoto alle pesantezza della vita quotidiana, alle complicanze della vita già complicata dalle molte difficoltà, che rendono ogni giorno saturo di “camurrie”. «In un momento di grandi pesantezze come quello che stiamo vivendo, sia a livello locale che a livello mondiale – dice Pandolfo -, alle quali si aggiungono le grandi piccole difficoltà che costellano la vita di ognuno di noi, ridere può essere una terapia; quantomeno un aiuto ad affrontare la quotidianità, con uno spirito diverso». In “Detox” il pubblico degli aficionado ritroverà “Mi Siddia”, personaggio tra i più celebri di Antonio Pandolfo, qui riproposto per la sua filosofia di vita, ma in una nuova veste.

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