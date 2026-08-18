I pupi dei Napoli raccontano “Le tentazioni di Sant’Antonio Abate”

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CATANIA – Su copione di Alessandro e Fiorenzo Napoli, la Compagnia Arte e Pupi dei Fratelli Napoli giovedì 20 agosto, alle ore 20.30, 23:00 e 01:00 a Palazzo Cantarella ad Aci Sant’Antonio, per la prima volta metterà in scena “Le tentazioni di Sant’Antonio Abate”.

“La messinscena che proponiamo – spiega Alessandro Napoli – oltre a tenere presenti alcune suggestioni dall’opera flaubertiana, prende le mosse da quanto raccontato nella “Vita di Antonio” del vescovo Atanasio e nella “Legenda aurea” di Jacopo da Varagine”.

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Una rappresentazione sacra con i pupi siciliani di scuola catanese che racconta le tentazioni di S.Antonio anacoreta d’Egitto m comprese nel repertorio del teatro di marionette europeo da cui prese ispirazione Flaubert per la sua opera omonima.

“Le tentazioni – continua Fiorenzo Napoli – si susseguono in una sorta di reiterata sfida con le potenze infernali, che saranno definitivamente sbaragliate dal Santo nell’episodio di tradizione popolare della Sua discesa agli Inferi in compagnia del maialino”.

Alla santa morte dell’eremita sarà presente anche Peppininu, la maschera dell” “Opira” catanese.