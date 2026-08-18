Tornano gli Open Day per lo screening mammografico: nuovi appuntamenti dopo Ferragosto

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CATANIA – Tornano gli Open Day per lo screening mammografico promossi dall’Asp di Catania. A partire dal 19 agosto sono in programma nuove giornate dedicate alla prevenzione del tumore della mammella, con iniziative che proseguiranno fino a settembre.

Gli appuntamenti sono rivolti alle donne che rientrano nella popolazione destinataria del programma di screening e consentono di effettuare la mammografia con accesso diretto, senza necessità di prenotazione.

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Il calendario dopo Ferragosto prevede:

• 19 agosto – PTA San Giorgio di Catania e PTA di Acireale

• 21 agosto – Ospedale di Caltagirone

• 26 agosto – Ospedale di Biancavilla e PTA di Giarre

• 2 settembre – Ospedale di Militello

• 9 settembre – Poliambulatorio di Pedara e Poliambulatorio di Vizzini

Le giornate di screening si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Lo screening mammografico rientra nei programmi di prevenzione oncologica offerti dal Servizio sanitario regionale ed è rivolto alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni, con cadenza biennale. La mammografia, gli eventuali approfondimenti diagnostici e, se necessarie, le cure sono gratuiti. Non occorre inoltre la richiesta del medico di medicina generale.

L’obiettivo è favorire la diagnosi precoce del tumore della mammella, individuando eventuali lesioni anche quando non sono ancora presenti sintomi. Una diagnosi tempestiva permette infatti di intervenire prima e aumenta le possibilità di efficacia delle cure.

Lo screening non consiste soltanto nell’esecuzione della mammografia, ma prevede un percorso organizzato di presa in carico della donna: dall’esame iniziale agli eventuali approfondimenti diagnostici fino, quando necessario, all’avvio del percorso terapeutico.

Per informazioni sui programmi di screening oncologici, per verificare se si rientra nella popolazione destinataria o per prenotare un appuntamento è possibile contattare il numero verde gratuito dell’Asp di Catania 800 894 007, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e il lunedì anche dalle 15.00 alle 17.30.